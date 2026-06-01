منع الاحتفال داخل الفضاءات البيداغوجية للجامعات خلال مناقشات التخرّج

أصدرت عدّة جامعات ومدارس عليا بحر هذا الأسبوع، تعليمات بمنع تنظيم أي احتفالات داخل الفضاءات البيداغوجية، خلال مناقشات التخرّج.

ودعت تعليمة من إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية يوم الإثنين، إلى منع اصطحاب العائلات والأطفال الى أماكن المناقشة.

إلى جانب منع تنظيم أي احتفالات داخل القاعات أو الفضاءات البيداغوجية والإدارية. بما في ذلك إدخال المرطبات والمشروبات إلى القاعات، وكل مظاهر الاحتفال داخل الحرم الجامعي.

وتوصي التعليمة فضلا عن ذلك، باقتصار الحضور على المعنيين مباشرة بالمناقشة، وفق ما تسمح به التنظيمات الداخلية للمؤسسة الجامعية.

في حين حدّدت المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، عدد المرافقين خلال مناقشات التخرّج، بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية لقاعات المناقشة.

من جهتها، دعت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر 2، في تعليمة إلى طلابها المقبلين على مناقشة مذكرات التخرّج، إلى الحفاظ على الطابع العلمي والأكاديمي للمناقشات.

كما شدّدت الكلية على “صون حرمة الحرم الجامعي، والمحافظة على مكانته العلمية”. مشيرة إلى أن “مناقشة مشاريع التخرج، تعدّ نشاطا بيداغوجيا وبحثيا، ضمن المسار التكويني للطلبة”.