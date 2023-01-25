منع الدبلوماسيين المغاربة من دخول البرلمان الأوروبي

إحالة الطلب على اللجنة القارية الخاصة هذا الخميس

يتم هذا الخميس إحالة طلب تقدم به نواب أوروبيون لمنع البعثة الدبلوماسية المغربية من دخول قبة البرلمان الأوروبي على اللجنة القارية الخاصة المكلفة بالتدخلات الأجنبية في المسار الديمقراطي للاتحاد الأوروبي، في انتظار انتهاء التحقيق المفتوح حول فضيحة الفساد التي تطال سلطات الرباط داخل البرلمان، في ما بات يعرف بقضية “ماروك غايت”، حسب ما ذكرته جريدة “لوسوار” البلجيكية.

وكان ثلاثون نائبا أوروبيا يتقدمهم ميغيل أوربان عضو “تحالف اليسار الأوروبي الموحد” وآنا ميراندا عن مجموعة “الخضر”، وأعضاء من أربع مجموعات (اليسار، الخضر، التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين والكتلة السياسية تجديد أوروبا) إلى جانب أعضاء مستقلين، تقدموا بطلب إلى الرئيسة روبرتا ميتسولا، يقضي بمنع الدبلوماسيين المغاربة من دخول مقر البرلمان حتى ينتهى التحقيق المفتوح حول شبهات بالفساد التي طالت المغرب داخل المؤسسة.

وكتب النواب في مراسلة موجهة إلى الرئيسة ميتسولا يقولون: “نعتقد أن البرلمان الأوروبي لا يتصرف بما يكفي بشأن هذه الفضيحة المقلقة للغاية”، مضيفين: “طلبنا من ميتسولا في رسالة نفس الشيء فيما يخص القرار الخاص بحقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب المعتمد في الجلسة العامة الأخيرة في ستراسبورغ، وأن تمنع البعثة الدبلوماسية المغربية من الوصول إلى البرلمان الأوروبي طوال مدة التحقيق”.

ونقلت صحيفة “لوسوار” عن ميغيل أوربان، صاحب المبادرة، قوله: “نحن نواجه فضيحة ذات جذور عميقة ومقلقة، لذلك طلبنا من ميتسولا أن تمنع البعثة الدبلوماسية المغربية من الوصول إلى البرلمان الأوروبي طوال مدة التحقيق في هذه القضية المرتبطة بفضيحة الفساد والنفوذ الأجنبي”.

وأثارت الصحف التي تتابع عن كثب التحقيق البلجيكي في شبهات الفساد بالبرلمان الأوروبي، المصالح الكبرى التي جناها المغرب من تأثيره على أوروبا لاسيما ما تعلق منها بمسألة الصحراء الغربية، ولكن أيضا في التسلل إلى اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التحقيق في استخدام عدة دول للتجسس ببرمجيات “بيغاسوس”.

واندلعت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف النائب الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري في بلجيكا، في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الأوروبي، حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح قوى أجنبية، على رأسها المغرب، مقابل مبالغ مالية.