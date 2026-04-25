مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي… السينما جسـر للحوار وترسيخ الحضور الثقافي

بن دودة تشرف على افتتاح الطبعة بحضور شخصيات ووجوه بارزة من عالم الفن السابع

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، سهرة الجمعة، على افتتاح فعاليات الطبعة السادسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بحضور شخصيات ووجوه بارزة من عالم الفن السابع.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة أن ”هذه التظاهرة تندرج ضمن جهود ترقية السينما وتعزيز حضورها في المجتمع عبر دعم الإنتاج وتوسيع فضاءات العرض والنقاش بما يسمح بتقريب الفعل الثقافي من الجمهور”، منوهة بأن “السينما لا تكتمل إلا بوصولها إلى المشاهد وتفاعله معها”.

كما أبرزت أن ”القطاع يعمل على تعزيز انتشار الأعمال السينمائية باستغلال مختلف الفضاءات ضمانا لوصولها إلى جمهور أوسع وترسيخها كوسيلة للتعبير والتفكير ونقل قضايا المجتمع”.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن اختيار جمهورية مصر العربية ضيف شرف لهذه الطبعة ”يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين لاسيما في المجال السينمائي”، مبرزة “مكانة السينما المصرية في المشهد الثقافي العربي وإسهامها في إثراء الذاكرة الفنية المشتركة”.

من جانبه، أوضح محافظ المهرجان، محمد علال، في كلمه له بالمناسبة أن ”هذا الموعد السينمائي يندرج في إطار ترسيخ الحوار المتوسطي عبر الصورة وتعزيز مكانة السينما كفضاء للتعبير والتلاقي بين الشعوب من خلال عروض سينمائية ولقاءات فكرية وورشات مهنية تهدف إلى دعم الإبداع وتبادل التجارب”.

من جهته، أشار سفير جمهورية مصر العربية، عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح، أن “هذا المهرجان يشكل منصة مهمة لتعزيز التبادل الفني والثقافي بين الدول وفرصة لتشجيع المواهب الشابة وتكريس دور السينما في بناء جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب”.

ويشارك في فعاليات الطبعة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي المقررة في الفترة الممتدة بين 24 إلى 30 أفريل الجاري 55 فيلما من 20 بلدا كما تتميز هذه الطبعة بتقديم 13 عرضا أولا لأفلام أجنبية و53 عرضا أولا لأفلام جزائرية.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور والي عنابة، عبد الكريم لعموري، وعدد من الأسماء الفنية الجزائرية على غرار بهية راشدي وصالح أوقروت والفنانتان المصريتان إلهام شاهين وسهير المرشدي.