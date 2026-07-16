موجة حر استثنائية تضرب 36 ولاية إلى غاية الأحد.. والحرارة تتجاوز 48°

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من موجة حر شديدة تمس 36 ولاية، وتستمر إلى غاية يوم الأحد المقبل، مع تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتجاوز 48 درجة مئوية تحت الظل في عدد من الولايات.

وأوضحت المصالح ذاتها، في نشرية خاصة، أن ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف، عين الدفلى وقالمة ستشهد درجات حرارة استثنائية تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل، وذلك إلى غاية يوم الأحد على الأقل.

وشمل تحذير آخر ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة، حيث يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 46 درجة مئوية خلال الفترة نفسها.

كما نبهت إلى تسجيل درجات حرارة تفوق 44 درجة مئوية تحت الظل بولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

وفي وقت سابق، حذّرت ذات المصالح من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع توقع درجات حرارة قياسية قد تصل إلى 49، حيث رفعت الإنذار إلى المستوى الثالث في عدة مناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الثالث باللون الأحمر، أن ولايتي بجاية وجيجل ستشهدان درجات حرارة تصل أو تتجاوز 48 درجة مئوية، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، اليوم الخميس.

كما يشمل الإنذار من المستوى الثالث ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة، حيث يرتقب تسجيل درجات حرارة قياسية تصل أو تتجاوز 48 درجة مئوية محليا، وذلك خلال نهاري الخميس والجمعة.

وفي تنبيه آخر، توقعت المصالح نفسها تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45 و47 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 48 درجة، بكل من غليزان، الشلف، عين الدفلى وقالمة.

أما ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس، فستشهد درجات حرارة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، خاصة بالمناطق الجنوبية لهذه الولايات، خلال اليومين المقبلين.

كما يرتقب أن تسجل ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 46 و48 درجة، على أن تستمر هذه الأجواء الحارة إلى غاية يوم الجمعة على الأقل.

ومن المنتظر أيضا أن تعرف ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة درجات حرارة تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية.