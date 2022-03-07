موسكو تعلن عن قائمة بأسماء “الدول المعادية لروسيا”

أعلنت الحكومة الروسية يوم الإثنين، عن قائمة للدول التي ترتكب أعمالاً عدائية ضد روسيا. في ما يبدو ردّا على العقوبات التي تفرضها دول غربية على موسكو، على إثر تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وتشمل قائمة الدول المعادية لروسيا 48 دولة هي الولايات المتحدة، بريطانيا، أوكرانيا، وجميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

كما تشمل القائمة أيضا : أستراليا، إيسلندا، كندا ، اليابان، سويسرا، لينشتنشتاين، إمارة موناكو، نيوزيلندا، النرويج، كوريا الجنوبية، سان مارينو، سنغافورة، تايوان، الجبل الأسود، ميكرونيزيا، أندورا، مقدونيا الشمالية، وألبانيا.