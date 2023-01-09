اتفاق جزائري سعودي حول خدمات الحج

جانب من مشاركة بلمهدي في المعرض

وقعت وزارة الشؤون الدينية مع وزارة الحج والعمرة السعودية على الإتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1444هـ /2023م.

وجاء التوقيع خلال مشاركة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 1444_2023 الذي ينعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 09 إلى 12 يناير 2023.

وحسب بيان للوزارة فقد شارك بلمهدي في معرض الخدمات على رأس وفد هام يتكون من سفير الجزائر بالمملكة علي بوغازي، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني ومدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون يوسف حفصي.

وقد تم، الإثنين، التوقيع على الاتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1444هـ /2023م، بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. يؤكد المصدر ذاته.

مناقصة لاختيار شركات خدمات لرعاية الحجاج الجزائريين

وفي 3 جانفي 2023، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن إطلاق مناقصة لفائدة الشركات السعودية من أجل تقديم خدمات الرعايا لفائدة الحجاج الجزائريين، لموسم الحج 1444هـ/ 2023م.

وجاء في بيان للديوان “ينهي مكتب شؤون حجاج الجزائر إلى علم كافة المجموعات والشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة. الراغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طرح مناقصة للتعاقد على خدمات الحجاج و إيجار مقر لمكتب شؤون حجاج الجزائر بالمدينة المنورة لموسم الحج فقط”.

وأوضح الديوان أن العملية تتم عن طريق سحب دفتر الشروط من الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة: www.onpo.dz

في حين تودع العروض لدى القنصلية العامة الجزائرية بجدة، وذلك في موعد أقصاه يوم 18 يناير 2023م على الساعة 12:00 منتصف النهار.

ديوان الحج والعمرة يصدر دفتر الشروط

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، الوكالات السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم موسم الحج، سحب دفتر الشروط الخاص، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الملفات سيكون يوم 10 جانفي القادم.

وأعلن الديوان في بيان له أنه يعلم كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ / 2023م، أنه في إمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz

وأضاف البيان أن سحب الدفتر سيكون ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2022م مقابل دفع مبلغ 5.000.00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة.

وتابع البيان أن الملف يودع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة: (تنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ 2023م مطار الإقلاع: لا يفتح) لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2023. و آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 10 جانفي 2023م على الساعة 10.00 صباحا.