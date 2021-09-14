موكا حجازي.. فتاة التيك توك التي عاشت في الجزائر وأحدثت ضجة في مصر

تتعاطى المخدرات ونشرت أزيد من 250 فيديو إباحي

شغلت فتاة التيك توك “موكا حجازي”، مؤخرا، الإعلام العربي، بعد القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور، وتعاطي المخدرات، إضافة لإقامة العلاقات الآثمة، فما قصة هذه المراهقة التي عاشت في الجزائر وأحدثت ضجة في مصر؟

تصدّرت فتاة التيك توك موكا شبكات التواصل الاجتماعي، مع بدء الأجهزة الأمنية فحص الفيديوهات الخاصة بها على حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إثر بلاغات ضدها بالإساءة إلى الآداب العامة.

وتقدّم المحامي المصري أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام ضد موكا، حيث اتهمها بتعمد إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور، وعرض صورة مسيئة للمرأة المصرية والمجتمع.

وقال المحامي إنها تسير على نفس خطى الفتيات التي سبقنها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري، بل هي أشد منهن.

وبحسب تقارير نشرتها صحف مصرية فقد قدمت موكا حجازي المثيرة للجدل، اعترافات تفصيلية حول صناعة وبث أزيد من 250 مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، شهر جويلية، عندما تم توقيفها.

وقالت الفتاة: “اسمي نانسي أيمن صبحي السيد 16 سنة، مقيمة في الحي الأول بأكتوبر، والدي ووالدتي انفصلا من 10 سنين، وبعدها رجعت إلى الجزائر أقمت مع والدي 7 سنين، وبعد ذلك رجعت مصر عند والدتي من 3 سنين”.

وتابعت: “غادرت مسكن والدتي من حوالي سنة، وذهبت على الشيخ زايد، عشان أعرف أكتر من بنت هناك، ثم قعدت فترة مع طالبات في شقة مستأجرة، واتعرفت عليهم من على النت، وبعد كدة اتعرفت على واحد اسمه أيمن، وقعدت عنده في شقة تاني”.

وأوضحت: “بعدين اتعرفت على شاب يدعى معاذ، وإحنا قاعدين أخدت موبايله واتصورت بيه، وهو شاف الفيديو وعجبه، وبعدين عرض عليا إني أصور فيديوهات، ويعرضها على تيك توك”.

وقالت: “أما سبب قبولي العرض والاتفاق، عشان في بنات كتير على النت بيعملوا فيديوهات وصور، وكلهم بيتشهروا وأعرف أنهم بياخدوا فلوس كتير، وأنا كنت برقص على أغاني، وكمان صورنا كتير، ممكن يعدوا الـ 250 فيديو”.

وأوضحت التقارير أن والد الفتاة يعمل تاجر ملابس، ووالدتها مديرة حضانة، وعند حدوث الانفصال قطعت موكا جسدها بـ” شفرة”، لعدم رغبتها في المكوث رفقة والدتها، ما دفع الأم إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، وإيداعها داخل إحدى دور الرعاية.

واستكملت المصادر أن فتاة التيك توك تمكنت من الهرب من دار الرعاية بعد مرور نحو سنة، قبل أن تبدأ مسيرتها في عمل فيديوهات على التيك توك.

وقررت النيابة العامة، مؤخرا، استمرار إيداع الفتاة، بإحدي دور الرعاية مع تجديد حبسها، وذلك بعد أن ثبت تعاطيها للمواد المخدرة، بعد أخذ عينة من دمها وتحليلها، وكانت تهمتها الرئيسية هي نشر الفسق والفجور .