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رياضة
من أجل تعويض آندي ديلور

مونبولييه الفرنسي يسعى لضم زين الدين فرحات

توفيق عمارة
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مونبولييه الفرنسي يسعى لضم زين الدين فرحات
أرشيف

يبدو أن نادي مونبولييه الفرنسي لن يخلو من اللاعبين الجزائريين لفترة طويلة، بعد رحيل نجمه الأول وقائده، آندي ديلور، نحو نادي نيس، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن وضع اسم لاعب جزائري آخر لتعويضه، ويتعلق الأمر بنجم نادي نيم أولمبيك الفرنسي، زين الدين فرحات، الذي يبحث عن ناد جديد منذ فتح سوق التحويلات الصيفية دون جدوى.

وقال موقع “لو ديس سبور” الفرنسي إن إدارة نادي مونبولييه وضعت قائمة من اللاعبين، الذين تنوي اختيار واحد منهم لتعويض الهداف الأول للنادي، آندي ديلور، تصدرها الجزائري، زين الدين فرحات، ومهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي السابق، فالير جيرمان، المتواجد في وضعية لاعب حر، ولا يعود اهتمام إدارة نادي مونبولييه الفرنسي بالجزائري، زين دين فرحات، وليد الظروف الحالية ورحيل نجمه، آندي ديلور، بل هو يعود لسنوات ماضية، حيث كان يريده لما كان في نادي لوهافر الفرنسي وحتى عندما انتقل إلى نادي نيم أولمبيك، لكن في كل مرة تفشل المفاوضات لأسباب مختلفة.

وكان فرحات تواجد على رادار عدة أندية، خاصة الفرنسية منها، منذ فتح الميركاتو الصيفي، وهو الذي يرغب في الرحيل عن النادي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية مع تبقي عام واحد فقط في عقده، لكن مطالب نيم المالية المبالغ فيها عطّلت رحيله، وينتظر أن يحصل نادي مونبولييه على حوالي 10 ملايين يورو، في صفقة تحويل ديلور إلى نادي نيس، وهي الأموال التي ستكون كافية لشراء عقد الجزائري الآخر، زين الدين فرحات، حيث تطلب إدارة نيم أولمبيك مبلغ 5 ملايين يورو لبيع العام المتبقي في عقده، وهي الصفقة التي يمكنها الحدوث قبل 7 أيام من غلق سوق التحويلات.

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