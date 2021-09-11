موهبة سانت إيتيان بلال بن خديم يغازل بلماضي

خطف الأضواء خلال الفترة الأخيرة

توجه بلال بن خديم، موهبة سانت إيتيان، وأحد النجوم الواعدة في الدوري الفرنسي، برسالة مغازلة لمنتخب الجزائر، وذلك على طريقته الخاصة. ونشر لاعب الوسط المهاجم المنحدر من أصول جزائرية صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع “أنستقرام” وهو يحمل علم الجزائر، في رسالة واضحة على رغبته في حمل قميص “الخضر” مستقبلا.

وكان بن خديم لعب في عامي 2018 و2019 مع منتخب فرنسا لأقل من 18 عاما، حيث شارك معه في 6 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف. وبإمكان بن خديم تغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى جزائرية، طبقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باعتباره لم يسبق له حمل قميص منتخب فرنسا الأول. وقدم بن خديم أوراق اعتماده مع فرق الناشئين بنادي سانت إيتيان، وهو ما جعل المدرب كلود بويل يقوم بتصعيده للفريق الأول خلال الموسم الماضي.

ويملك الموهبة صاحب 20 عاما في رصيده 9 مباريات مع الفريق الأول لسانت إيتيان سجل خلالها هدفا وحيدا، وتحديدا بمواجهة كأس الرابطة الفرنسية أمام نيم أولمبيك. واستطاع بن خديم أن يخطف الأضواء خلال الفترة الأخيرة، نظرا لمهاراته الكبيرة في عملية افتكاك الكرة وبناء الهجمة من الخلف، ما جعله، في فترة من الفترات، يدخل حسابات نادي ميلان الإيطالي. ويرتبط بن خديم بعقد مع سانت إيتيان يمتد حتى عام 2022، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ مليون يورو في بورصة موقع “ترانسفير ماركت”.