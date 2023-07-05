مياه التحلية لكل مناطق الجزائر

الرئيس تبون خلال زيارة عمل إلى ثلاث ولايات:

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن كل مناطق الوطن تأخذ حقها من برنامج تحلية مياه البحر، وأن الهدف هو بلوغ نسبة 80 بالمائة من حصة مياه التحلية في تموين المواطنين، للمحافظة على المياه الجوفية.

وقال الرئيس تبون خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر بـ”كاب جنات” بولاية بومرداس، إن الجزائر حققت إنجازات كبيرة في مجال تأمين التزويد بمياه الشرب انطلاقا من تحلية مياه البحر بفضل إطاراتها في مختلف القطاعات، مضيفا أنه كان من “السهل على الجزائر شراء محطات كما تفعله بعض الدول، لكننا، وحفاظا على مداخيل البلاد وثرواتها، قررنا إنجاز المحطات محليا وقد حققنا هذا بفضل نزاهة الإطارات”، ليضيف “نفتخر بما أنجزته مؤسساتنا والحمد لله على المرحلة التي وصلنا إليها”.

كما ثمن الرئيس تبون الجهود المبذولة لتجسيد البرنامج الاستعجالي لإنجاز محطات التحلية بكل من الباخرة المحطمة والمرسى وقورصو، بطاقة تقدر بـ150 ألف م3 يوميا.

وأكد في هذا السياق، أن “كل مناطق الجزائر يجب أن تأخذ حقها في هذا البرنامج”، كاشفا عن التفكير في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بولاية تيزي وزو “في أزفون أو تيقزيرت، حسب حجم الولاية وإذا لزم الأمر ستكون محطة بـ300 ألف متر مكعب لكل ولاية”.

وذكر بأن الهدف المسطر في هذا المجال هو مواصلة برنامج محطات تحلية مياه البحر من خلال إطلاق مشاريع جديدة مستقبلا لبلوغ نسبة “80 بالمائة من حصة مياه التحلية في تموين المواطنين، للمحافظة على المياه الجوفية”.

وشدد على أن “الجفاف الذي أصبحنا نعيشه بصفة ملموسة ومحسوسة يكشف أن مشاريع تحلية مياه البحر جاءت في وقتها”، حاثا الحكومة على إطلاق مشاريع تحويلات كبرى للمياه بربط السدود بعضها ببعض لضمان تموين أحسن للمواطنين بمياه الشرب، لاسيما في ظل شح الأمطار المسجل في السنوات الأخيرة.

كما أشرف رئيس الجمهورية ببلدية فوكة بولاية تيبازة على وضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، وستسمح هذه المحطة، التي تتربع على مساحة تفوق 7 هكتارات، بتزويد مواطني الجهة الغربية من العاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة، بالماء الصالح للشرب، كما ينتظر أن يسهم المشروع في تغطية حاجيات نحو 3 ملايين مواطن من ماء الشرب.

وأشرف أيضا في إطار الزيارة على تدشين مستشفى الحروق الكبرى الذي يحمل اسم المجاهد المرحوم الدكتور سعيد شيبان بزرالدة، أين طاف بمختلف مرافق هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية، على غرار غرفة الانعاش وقاعات العمليات وقاعة الأشعة وكذا قاعات الاستعجالات والملاحظة، واطلع على مختلف المصالح التي تتوفر عليها، حيث استمع إلى شروحات القائمين على هذا الصرح الطبي النموذجي الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ27 ألف متر مربع وبقدرة استيعاب تصل إلى 144 سرير، والمجهز بأحدث المعدات الطبية العالية الجودة وتدعيمها بمصالح متخصصة.

وقام رئيس الجمهورية بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 14.442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) على مستوى ولاية الجزائر، منها 10.670 وحدة ببلدية الرحمانية.

وأكد بالمناسبة أن العاصمة الجزائرية حاليا أضحت خالية تقريبا من البيوت القصديرية، وأن السكنات الجديدة في الجزائر هي بنسبة 100 بالمائة جزائرية وبسواعد جزائرية وبمواد جزائرية.

وقام رئيس الجمهورية، بوضع حجر الأساس لإنجاز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي” بأولاد فايت بالجزائر العاصمة، والتي تتربع على مساحة تقدر بـ 74 هكتارا، وتضم منطقة لوسائل الإعلام واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات.

وأمر الرئيس تبون بإتمام إنجاز هذا المشروع وفقا للآجال المسطرة والتي حددت بنحو 27 شهرا، وتزويده بالمرافق التي تضمن مختلف الخدمات، مع استعمال الطاقات المتجددة على مستوى هذه المنشآت، كما شدد على ضرورة نقل مقر دار الصحافة إلى هذه المدينة الإعلامية الجديدة مع تخصيص بناية للصحافة الإلكترونية بإمكانها ضم إلى غاية 50 عنوانا، مشيرا أنه بإمكان عناوين الصحافة المكتوبة تأجير مقرات على مستوى “دزاير ميديا سيتي” إذا كانت “ترغب في ذلك”.