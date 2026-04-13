ميلوني ترحّب بزيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر

رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الإثنين، بجولة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الإفريقية، التي بدأها اليوم من الجزائر. مؤكدة تمسّك بلادها بتعزيز بناء نموذج تعاون جديد مع القارة.

وجاء في بيان لميلوني:”أودّ أن أعرب عن امتناننا للبابا ليو الرابع عشر. وعن أصدق تمنياتنا بالنجاح في رحلته التي ستأخذه إلى 4 دول إفريقية لأول مرة، هي الجزائر والكاميرون وأنغولا وغينيا الاستوائية”.

قبل أن تضيف:”ستواصل إيطاليا القيام بدورها، في تعزيز بناء نموذج تعاون جديد مع القارة الإفريقية، وفي دعم السلام والتنمية ورفاهية الشعوب”.

وحلّ البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم بالجزائر، في إطار زيارة تاريخية يجريها إلى العاصمة وعنابة بين 13 و15 أفريل المقبل. في مستهلّ جولة إفريقية تمتدّ إلى 23 أفريل.

وتعتبر الفاتيكان أصغر دول العالم مساحة، بـ 0.49 كم مربع، كما لا يتجاوز تعداد سكانها 850 نسمة. لكنها تكتسي رمزية بالغة من كونها مركز القيادة الروحية لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بأسره.

