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الجزائر

نائب أردوغان في الجزائر

الشروق أونلاين
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نائب أردوغان في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

حلّ بالجزائر يوم الأحد، نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في زيارة رسمية للمشاركة في افتتاح معرض الجزائر الدولي، الذي تشارك فيه بلاده كضيف شرف.

وكان الوزير الأول نذير العرباوي في استقبال يلماز بمطار هواري بومدين الدولي، حيث عقد الجانبان  لقاءً في القاعة الشرفية للمطار، بحضور مسؤولين من البلدين.

وسيحظى يلماز، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول، باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما ينتظر أن يشرف على “اجتماع عالم الأعمال” الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الدولي.

ويرافق نائب أردوغان في زيارته إلى الجزائر كل من وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، ووزير التجارة عمر بولات.

وأعلنت شركة الجزائر للمعارض في فيفري الماضي، أن تركيا ستكون ضيف شرف الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي. الذي سينظم من 24 إلى 29 جوان الجاري.

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