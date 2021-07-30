نادي ليدز يونايتد الإنجليزي يريد فريد بولحية

فريقه الفرنسي يشترط ما لا يقل عن 4.5 مليون يورو

يسعى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية، بطلب من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، حسب ما أكدته صحف انجليزية.

أكدت صحيفة الغارديان الانجليزية أن المدير الفني لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأرجنتيني مارسيلو بيلسا طلب من المسيرين التحرك بسرعة للتعاقد مع الدولي الجزائري فريد بولحية متوسط ميدان فريق ماتز الفرنسي. وعلى الرغم من أن ليدز يطارد كونور جالاجر لاعب تشيلسي الشاب، إلا أن إضافة شرارة إبداعية إلى خط الوسط يجب أن تظل أولوية لمارسيلو بيلسا.

ويشير اهتمامهم برودريجو دي بول خلال الـ12 شهرًا الماضية إلى أنهم يضعون هذا الموقف في الاعتبار، لكن الأرجنتيني انضم مؤخراً لأتلتيكو مدريد. وبعد موسمين من دفء مقاعد البدلاء لفريق ماتز، بدأ فريد بولحية البالغ من العمر 28 عامًا مرحلة جديدة في مسيرته، مع 14 هدفًا في 33 مباراة.

يُذكر أن بولحية بدأ استعداداته للموسم الجديد رفقة ماتز، ولكنه لا ينوي الاستمرار معه في الموسم المقبل، من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وكان موقع “الشروق أونلاين” قد أشار منذ أيام أن ثلاثة أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، تتنافس لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية من بينهم نادي ليدز الانجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أن إدارة نادي ماتز تشترط استلام مبلغ لا يقلّ عن 4.5 مليون أورو، نظير تسريح فريد بولحية هذه الصائفة بِصفة نهائية.

ويرتبط صانع الألعاب فريد بولحية مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ30 من جوان 2022، لكن الدولي الجزائري يُصرّ على الرّحيل هذه الصائفة.