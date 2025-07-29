نبيلة بن يغزر الرئيسة المديرة العامة الجديدة لمجمع “صيدال”

نُصّبت نبيلة بن يغزر يوم الثلاثاء، رئيسة مديرة عامة لمجمّع “صيدال”، حسب ما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان.

وسبق لبن يغزر أن تقلّدت عدة مسؤوليات في المجمع الصيدلاني العمومي. على غرار مهام مديرة أنظمة المناجمنت والنوعية، يضيف المصدر.

وأُسّس مجمّع “صيدال” في عام 1982، من أجل “إقامة صناعة صيدلانية محلية، متخصّصة في تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستهلاك البشري”.

وتمتلك الدولة نسبة 80 بالمئة من أسهم “صيدال”، التي أدرجت في البورصة منذ سنة 1999. مقابل 20 بالمئة يملكها مستثمرون من المؤسسات والأفراد.