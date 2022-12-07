نجل درياسة يهدد بمقاضاة فنان مغربي بسبب أغنية “مبروك علينا”

هدّد الفنان عبدو درياسة نجل الراحل رابح درياسة برفع دعوى قضائية ضدّ فنان مغربي بسبب أغنية “مبروك علينا” التي قال بأنه قام بسرقتها.

وظهر عبدو درياسة في مقطع مصور عبر حسابه على إنستغرام ليوضح ما استغربه بشأن السطو على أغنية والده التي عمرها أزيد من 30 سنة.

وقال الفنان: “بعد الاطلاع على حصة في قناة M 2 المغربية، أين أكدت المذيعة بقولها “صاحبها” مقدمة شخصًا يؤدي أغنية الوالد المرحوم “مبروك علينا” سوف أعاتب الفنان بنفسه”.

وأضاف: “لقد كذب على نفسه وعلى الناس ناسيا المشوار الكبير لرابح درياسة وأعتبرها سرقة للأغنية الجزائرية”.

وتابع: “أوضح للجميع أن كل الحقوق للأغاني الخاصة برابح درياسة سيدافع عنها من طرفي شخصيا علما أنها محفوظة في ال LA SACEM المنظمة العالمية لحقوق المؤلف وهذا لا يمنعني أن أقدم شكوى رسمية ضد هذا الفنان والتلفزيون المغربي 2M”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Abdou Driassa | عبدو درياسة (@abdoudriassaofficiel)

يذكر أن أغنية “مبروك علينا” غناها الفنان الراحل رابح درياسة عام 1982 لتشجيع المنتخب الجزاري في مونديال المكسيك.