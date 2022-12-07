-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

نجل درياسة يهدد بمقاضاة فنان مغربي بسبب أغنية “مبروك علينا”

الشروق أونلاين
  • 359
  • 0
نجل درياسة يهدد بمقاضاة فنان مغربي بسبب أغنية “مبروك علينا”

هدّد الفنان عبدو درياسة نجل الراحل رابح درياسة برفع دعوى قضائية ضدّ فنان مغربي بسبب أغنية “مبروك علينا” التي قال بأنه قام بسرقتها.

وظهر عبدو درياسة في مقطع مصور عبر حسابه على إنستغرام ليوضح ما استغربه بشأن السطو على أغنية والده التي عمرها أزيد من 30 سنة.

وقال الفنان: “بعد الاطلاع على حصة في قناة M 2 المغربية، أين أكدت المذيعة بقولها “صاحبها” مقدمة شخصًا يؤدي أغنية الوالد المرحوم “مبروك علينا” سوف أعاتب الفنان بنفسه”.

وأضاف: “لقد كذب على نفسه وعلى الناس ناسيا المشوار الكبير لرابح درياسة وأعتبرها سرقة للأغنية الجزائرية”.

وتابع: “أوضح للجميع أن كل الحقوق للأغاني الخاصة برابح درياسة سيدافع عنها من طرفي شخصيا علما أنها محفوظة في ال LA SACEM المنظمة العالمية لحقوق المؤلف وهذا لا يمنعني أن أقدم شكوى رسمية ضد هذا الفنان والتلفزيون المغربي 2M”.

يذكر أن أغنية “مبروك علينا” غناها الفنان الراحل رابح درياسة عام 1982 لتشجيع المنتخب الجزاري في مونديال المكسيك.

مقالات ذات صلة
سرقة حسابات فيسبوك.. 300 ألف ضحية لبرنامج ضار ينتشر عبر تطبيقات تعليمية

سرقة حسابات فيسبوك.. 300 ألف ضحية لبرنامج ضار ينتشر عبر تطبيقات تعليمية

سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة مساء الثلاثاء

سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة مساء الثلاثاء

غوغل يحتفي بشخصية عربية.. من يكون؟

غوغل يحتفي بشخصية عربية.. من يكون؟

باحثون يدعون إلى الاهتمام بالأبعاد الفنية والدراميّة لفضاء المدينة

باحثون يدعون إلى الاهتمام بالأبعاد الفنية والدراميّة لفضاء المدينة

حاشي يكشف كواليس “الرّاي” الجزائري في “اليونسكو”

حاشي يكشف كواليس “الرّاي” الجزائري في “اليونسكو”

أول تعليق لصامويل إيتو بعد اعتدائه على مصوّر جزائري

أول تعليق لصامويل إيتو بعد اعتدائه على مصوّر جزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد