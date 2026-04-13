إدارة الموقع
رياضة
المديرية التقنية الوطنية

ق. ر
  • 10
  • 0
نحو إطلاق الدورة التكوينية الخاصة بشهادة “كاف أ” النسوية

ستطلق المديرية التقنية الوطنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قريبا، الدورة التكوينية الخاصة بالحصول على شهادة “كاف أ” الموجهة للمدربات، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت “الفاف” في بيانها أن هذه الدورة تعد “المبادرة الأولى من نوعها في الجزائر، وتهدف إلى ترقية كرة القدم النسوية وتعزيز الكفاءات التقنية للمؤطرات بما يتماشى مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

ويشترط على المدربات الراغبات في المشاركة في الدورة أن يكنّ حائزات شهادة “كاف ب” أو شهادة معادلة معترف بها، مع امتلاكهن خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة.

واختتمت “الفاف” بيانها بتأكيد أن فترة التسجيلات للمشاركة في هذه الدورة قد حددت للفترة الممتدة من 12 إلى 30 أفريل الجاري.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد