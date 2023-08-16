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اقتصاد
عبر التراب الوطني

نحو إعادة فتح وحدات البيع التجارية للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (ENIE)

الشروق أونلاين
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نحو إعادة فتح وحدات البيع التجارية للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (ENIE)

وجّه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الأربعاء، بإعادة فتح وحدات البيع التجارية للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (ENIE) عبر التراب الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الوزير عون إلى مقر المؤسسة في سيدي بلعباس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ودعا الوزير في تصريح بالمناسبة إلى “تغيير نمط التسيير التقليدي بالمؤسسة. ومرافقتها لبعث إنتاجها في مجال أجهزة التلفزيون التي تشتهر بها منذ نشأتها”.

كما أكد عون “أهمية تعزيز وحدات البيع التجارية للمؤسسة، وإعادة فتحها عبر كافة ربوع الوطن. بعدما توقف نشاطها في الآونة الأخيرة”.

الوزير تحدّث أيضا عن “تذليل كافة العقبات أمام هذه المؤسسة الوطنية التي تشغّل أكثر من 1200 عامل. ومرافقتها من أجل إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، وحتى الأجنبية من أجل تعزيز قدراتها المالية”.

مشيرا إلى وجود “إرادة قوية من طرف مسيّري المؤسسة حاليا، من أجل النهوض بها، وتعزيز مكانتها في السوق الوطنية”.

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