نحو إلغاء البطاقات الصفراء بعد الدور الأوّل ودور الثمانية

"الفيفا" يدرس تغييرا جريئا في قانون البطاقات الصفراء بكأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديلا هاما على القواعد التأديبية لكأس العالم 2026، التي تقام هذا الصيف، بهدف تخفيف أثر الإيقافات بسبب البطاقات الصفراء، وربما إتاحة الفرصة لمزيد من اللاعبين الأساسيين للمشاركة في الأدوار الإقصائية للمونديال.

ويتضمن المقترح، الذي من المتوقع مناقشته في اجتماع مجلس “الفيفا”، الذي جرى في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بتوقيت غرينتش في مدينة فانكوفر الكندية، إلغاء البطاقات الصفراء الممنوحة للاعبين في مرحلتين حاسمتين خلال كأس العالم، وتحديدا بعد مرحلة المجموعات (الدور الأوّل)، ومرة أخرى بعد دور الثمانية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل احتمالية غياب اللاعبين عن مباريات مهمة بسبب الإنذارات السابقة، بحسب ما أفاد موقع “داريو آس” الإلكتروني الإسباني.

وفي حال الموافقة على هذا المقترح، سيمثل هذا الإصلاح نقلة نوعية في كيفية إدارة السجلات التأديبية في أكبر بطولة لكرة القدم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبموجب اللوائح الحالية، تتم معاقبة اللاعبين الذين يحصلون على بطاقتين صفراوين في مباراتين منفصلتين قبل دور الثمانية بالإيقاف التلقائي عن المباراة التالية، حيث يهدف هذا النظام إلى الحد من تكرار المخالفات والحفاظ على الانضباط طوال المونديال.

ومع ذلك، يدرس “الفيفا” حاليا تعديلات من شأنها الحد من تأثير الإنذارات المبكرة على المراحل اللاحقة من البطولة، حيث إن الهدف منها هو ضمان عدم استبعاد اللاعبين من الأدوار الإقصائية الحاسمة بسبب الإنذارات المتراكمة في مباريات سابقة أقل أهمية.

ويرتبط التغيير المحتمل في القواعد ارتباطا وثيقا بنظام كأس العالم 2026 الموسع، الذي سيضم 48 منتخبا لأول مرة، حيث يضيف النظام الجديد جولة خروج مغلوب إضافية، وهي دور الـ32، مما يزيد من طول البطولة وتعقيدها.

ويعتقد “الفيفا” أنه مع زيادة عدد المباريات، تزداد احتمالية حصول اللاعبين على إنذارات وتعرضهم للإيقاف بشكل ملحوظ، ويخشى المسؤولون من أن يؤدي ذلك إلى غياب بعض أبرز نجوم البطولة عن مباريات مهمة بسبب مخالفات تأديبية سابقة.

من خلال إعادة احتساب الإنذارات في مراحل محددة، يسعى “الفيفا” لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط وضمان مشاركة أقوى التشكيلات الممكنة في المراحل الأخيرة من البطولة.

ووفقا للمناقشات الدائرة داخل “الفيفا”، فإن الدافع وراء هذا المقترح مزدوج، وهو الحفاظ على نزاهة المنافسة الرياضية، وحماية جودتها كحدث عالمي، فيما يؤكد المنظمون على ضرورة تمكين الجماهير من مشاهدة أفضل لاعبي العالم في أهم المباريات، لاسيما في قبل النهائي والنهائي.

وهناك مخاوف من أن يؤدي تراكم البطاقات الصفراء في ظل النظام الحالي إلى عرقلة ذلك، مما قد يؤثر سلبا على جاذبية البطولة بشكل عام.

في الوقت نفسه، فإنه من المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلا بين مسؤولي كرة القدم والجهات المعنية، مع احتمال طرح تساؤلات حول ما إذا كان تخفيف قواعد الانضباط قد يضعف اتساق العقوبات.