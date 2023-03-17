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نحو إنشاء فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر  

الشروق أونلاين
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نحو إنشاء فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر  
ح.م
الوزير بداري رفقة السفيرة الأمريكية

أعرب وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن رغبة الجزائر في تأسيس فرع للجامعة الأمريكية تعزيزا للتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي أن الوزير بداري دعا لدى استقباله سفيرة واشنطن لدى الجزائر إليزابيث مور اوبين، الأربعاء، إلى الإسراع في توقيع اتفاقيات توأمة بين مؤسسات جامعية في الجزائر ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تشجيع تنقل وحركية الأساتذة، الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدين

كما أعرب الوزير عن رغبة الطرف الجزائري في تعميق هذا التعاون بتأسيس فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكثيف العلاقات والتعاون المفيد والمثمر بين الطرفين.

من جهتها أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن الأركان الأمريكية الموجودة في بعض الجامعات الجزائرية مخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية، وفي هذا السياق طلب الوزير، توسيع نشاطها ليشمل عددا أكبر من الأساتذة الجزائريين.

كما دعا الطرفان إلى وضع برامج ومشاريع بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات ولقاءات علمية رفيعة المستوى بين الأكاديميين في البلدين وفي هذا الخصوص ألحت على ضرورة المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها في أواخر شهر أفريل القادم بالمدينة الجامعية بوهران.

وفي إطار الاستفادة من الخبرات الأمريكية والممارسات الإيجابية والحسنة في مجال المؤسسات الناشئة، عبر الوزير عن رغبة الطرف الجزائري في إيفاد بعثات طلابية إلى الجامعات الأمريكية للاطلاع على التجربة الأمريكية في هذا المجال.

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