نحو تمديد الهدنة الإنسانية

تنتهي الهدنة الإنسانية بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني غدا، الإثنين 27 نوفمبر، لكن هناك مساع لتمديدها.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها تعمل من أجل تمديد الهدنة الإنسانية بينها وبين الإحتلال والتي تنتهي غدا، الإثنين 27 نوفمبر.

حماس قالت في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم “تسعى حركة المقاومة الإسلامية حماس لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.”

إضافة لحركة حماس، فقد أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يريد تمديد الهدنة، وقال أن هدفه هو “أن تستمر الهدنة في غزة إلى “ما بعد غد” الإثنين”، مؤكدا أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو حول هذا الشأن.

أما رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن وفي تصريح صحفي لقناة “سي بي أس” قال “تركيزنا الآن هو على كيفية إنهاء الحرب في غزة وضمان عدم تكرارها”.