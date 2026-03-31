نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من استمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط الثلوج والأمطار عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: تبسة، أم البواقي، باتنة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، تيزي وزو، بجاية.

من جهة أخرى، أفادت المصالح ذاتها بتساقط أمطار رعدية غزيرة على كل من ولايات:بومرداس، الجزائر، البليدة، البويرة، المدية، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ورقلة، إليزي، المنيعة، تيميمون، عين صالح.

وستترتوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم عبر بعض المناطق، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية يوم الأربعاء.

أما الرياح فستمس كل من ولايات: جيجل، بجاية، تقرت، غرداية، البيض، عين صالح، أدرار، تمنراست، عين قزام، جانت، برج باجي مختار.