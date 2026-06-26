-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نشر كرة نهائي المونديال

الشروق الرياضي
  • 125
  • 0
نشر كرة نهائي المونديال
ح.م
كرة مونديال 2026، في محطة قبل نصف النهائي.

نُشرت صور الكرة الرسمية لِنهائي كأس العالم 2026 على الشبكة العنكبوتية، والتي أُطلق عليها اسم “تريوندا فاينال”.

يُطابق تصميم حجرات الكرة، تصميم كرة “تريوندا” المستخدمة حاليا في كأس العالم (الصورة المدرجة أدناه).

الكرة الجديدة بيضاء اللون، ومزيّنة بِتطعيمات سوداء وذهبية ولمسات حمراء، وتحمل أسماء المدن مسرح المونديال. ومن المتوقع استخدامها بدءًا من الدور نصف النهائي.

وتُجرى محطة نصف النهائي في الـ 14 والـ 15 من جويلية المقبل، نظير الـ 18 للمباراة الترتيبية، واليوم الموالي للنهائي.

مقالات ذات صلة
فريق شبيبة القبائل يعلن تعاقده مع بوعمامة

فريق شبيبة القبائل يعلن تعاقده مع بوعمامة

بالصور.. مودريتش يُكرّم في مباراته الـ200 مع كرواتيا

بالصور.. مودريتش يُكرّم في مباراته الـ200 مع كرواتيا

“تجاوزنا ضغط الأردن وموقعة النمسا تتطلب تشكيلة قادرة على رفع التحدي”

“تجاوزنا ضغط الأردن وموقعة النمسا تتطلب تشكيلة قادرة على رفع التحدي”

“الخضر” يذيبون الفوارق في أمريكا وعينهم على ترويض النمسا

“الخضر” يذيبون الفوارق في أمريكا وعينهم على ترويض النمسا

هذا ما قاله نجم منتخب هولندا عن حظوظ “الخضر” في التأهل

هذا ما قاله نجم منتخب هولندا عن حظوظ “الخضر” في التأهل

“هكذا تجاوز الخضر عقبة الأردن والتأكيد سيكون أمام النمسا”

“هكذا تجاوز الخضر عقبة الأردن والتأكيد سيكون أمام النمسا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد