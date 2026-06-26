نشر كرة نهائي المونديال

كرة مونديال 2026، في محطة قبل نصف النهائي.

نُشرت صور الكرة الرسمية لِنهائي كأس العالم 2026 على الشبكة العنكبوتية، والتي أُطلق عليها اسم “تريوندا فاينال”.

يُطابق تصميم حجرات الكرة، تصميم كرة “تريوندا” المستخدمة حاليا في كأس العالم (الصورة المدرجة أدناه).

الكرة الجديدة بيضاء اللون، ومزيّنة بِتطعيمات سوداء وذهبية ولمسات حمراء، وتحمل أسماء المدن مسرح المونديال. ومن المتوقع استخدامها بدءًا من الدور نصف النهائي.

وتُجرى محطة نصف النهائي في الـ 14 والـ 15 من جويلية المقبل، نظير الـ 18 للمباراة الترتيبية، واليوم الموالي للنهائي.