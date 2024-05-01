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الجزائر

نظام جديد لتقديم طلبات تأشيرة السفر إلى كوريا الجنوبية في الجزائر

الشروق أونلاين
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نظام جديد لتقديم طلبات تأشيرة السفر إلى كوريا الجنوبية في الجزائر
أرشيف
كوريا الجنوبية

أعلنت سفارة جمهورية كوريا بالجزائر (كوريا الجنوبية) يوم الأربعاء، عن إطلاق نظام جديد لحجز المواعيد الخاصة بتقديم طلبات التأشيرة والتوثيق.

وقالت السفارة إن القنصلية الكورية بالجزائر، ستباشر العمل بالنظام الرقمي الجديد لحجز المواعيد، ابتداء من يوم الأحد 12 ماي الجاري.

بناء على ذلك، ستستقبل القنصلية طلبات التأشيرة من دون حجز مواعيد، حتى تاريخ 23 ماي. “تجنّبا لأي إرباك، ولإتاحة المجال للتكيّف مع النظام الجديد”.

واعتبارا من يوم الأحد 26 ماي 2024، لن تقبل القنصلية الكورية أي طلب من دون الحصول على موعد مسبق، تضيف السفارة.

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