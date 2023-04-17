نهاية غير متوقعة لأكثر مسلسل إثارة للجدل في رمضان

الدامة تغلق اللعبة على أبطالها

حققت الحلقة الأخيرة من مسلسل “الدامة” أزيد من ثلاثة ملايين مشاهدة ليصل عدد متابعي المسلسل في جميع حلقاته إلى 136 مليون مشاهد تابع أطوار أكثر عملا أثار الجدل خلال الشهر الفضيل.

الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت محل نقاشات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت نهايات غير متوقعة لأبطال العمل. البعض انتقد الطريقة التي انتهت بها الأحداث واعتبرها متسرعة وغير منطقية، لأنها لا تتماشى مع أحداث القصة. البعض تنبأ بجزء ثان من المسلسل استنادا إلى “النهايات” التي اعتبرت مفتوحة، لأن مشهد سقوط علام لم يظهره ميتا على الأرض.

حقق مسلسل الدامة نسب مشاهدة مرتفعة وكانت أكثر الأعمال الرمضانية إثارة للجدل وصل صيتها إلى خارج الوطن وبالتالي استحق أن يكون أفضل عمل درامي وأكثرها نجاحا خلال الموسم الحالي.

ويعتبر هذا العمل التجربة الثانية في الدراما لصاحبتها سارة برتيمة بعد مسلسل الخاوة وثاني تعاون لها مع المخرج يحيى مزاحم بعد سلسلة “طيموشة” وقد ساهم هذا المسلسل في إعادة المشاهد الجزائري إلى التلفزيون العمومي الذي تمكن بفضل “الدامة” من العودة إلى مربع القنوات الأكثر مشاهدة من طرف المشاهدين خلال الشهر الفضيل بعد سنوات تراجع فيها القناة العمومية بعد الانفتاح الذي حدث في مجال السمعي البصري.