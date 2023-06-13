نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قانوني التقاعد والأعياد الرسمية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالأغلبية على قانوني التقاعد ومشروع القانون والأعياد الرسمية.

وصوت النواب في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، على كل من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم.

بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتم. حسبما أفاد به بيان المجلس عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وأكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن هاذين المشروعين “جاءا تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنين. سعيًا لتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم”.

كما أبرز الوزير بخوص تمديد عطلة العيد المدفوعة الأجر: “سيمكن المواطنين من إحياء هاتين المناسبتين الدينيتين بأكثر أريحية. بما يحقق مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين”.

وجرت الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ووزير الصحة عبد الحق سايحي، نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب.