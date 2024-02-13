نور الدين زكري: لديّ كل المؤهلات.. أمتلك مشروعًا وأريد تدريب منتخب بلدي

المدرب المحلي الوحيد الذي قدّم ترشحه لتدريب "الخضر"

أكد المدرب الجزائري نور الدين زكري رغبته الكبيرة في الإشراف على المنتخب الوطني خلفا للمدرب جمال بلماضي، معتبرا أنه يمتلك مشروعًا لقيادة منتخب الجزائر.

وكشف نور الدين زكري، في تصريح خص به موقع “وين وين” القطري، أنه أرسل سيرته الذاتية للفاف من أجل تدريب المنتخب الوطني، قائلا: “لقد أرسلت السيرة الذاتية للجنة المكلفة باختيار المدرب، ودخلت هذا المعترك وكلي ثقة في منح الفرصة لتدريب منتخب بلدي، وأعتقد أنني أملك كل المؤهلات التي تؤهلني لأن أكون مدربًا وطنيًّا”.

وبشأن مشروعه الرياضي، قال المدرب الملقب بـ”زكرينيو”: “لديّ مشروع رياضي كبير أريد أن أجسّده في المنتخب الجزائري”، مضيفا: “المنتخب ليس مثل النادي، لدينا بلد بحجم الجزائر، حيث نملك عشرات الآلاف من اللاعبين والمئات من اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أوروبا، وأنت تستطيع أن تختار الأفضل والأحسن والأجدر باللعب مع المنتخب”.

إلى ذلك أضاف زكري: “المنتخب ملك كل الجزائريين، ويجب أن يُبنى على التشاور، ولو كنت مدربًا للجزائر، فسأختار ما بين 7 أو 10 مدربين موجودين في الجزائر أو رياضيين يمتلكون الحنكة لكي يكونوا مستشارين لي، وأحتاج أيضًا إلى لاعبين قدامى ومدربين يعيشون في أوروبا لكي أستشيرهم أيضًا، صحيح أنني صاحب القرار، إلا أنني أمتلك الجرأة لاستشارة أي مدرب في الدوري الجزائري كما يمكنني أيضًا استشارة المدرب رابح سعدان أو اللاعب السابق كريم زياني”.

وبحسب نور الدين زكري، فإن المدرب المحلي لا يقل قيمة عن نظيره الأجنبي، مؤكدا: “من الأفضل للمنتخبات أن يدربها مدرب وطني، لأن 90 % من نجاحات المنتخبات في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كانت عن طريق مدربين محليين، أو على الأقل يفقهون لغة ذلك البلد، مثل المغربي حسين عموتة الآن في منتخب الأردن، وهذا أفضل من المدربين الأجانب حتى ولو كان اسمه غوارديولا أو مورينيو”.

في نفس السياق، وصف “مورينيو” الجزائر وضع المنتخب الوطني في آخر 5 سنوات بـ”التعيس” قائلًا: “الجزائر لديها إمكانات كبيرة ولاعبون يلعبون في أوروبا، كل شيء متوفر، لكن أتعس مما رأيناه في آخر 5 سنوات للمنتخب لا يمكن أن يحدث مع مدرب لديه تكوين وكاريزما وشخصية ومعروف، أستطيع أن أقول لك، إنه مع مدرب بهذه المواصفات لن يتكرر ما حدث مع المنتخب”.

وسبق لزكري الذي يملك شهادة تدريب “يويفا برو” أن أشرف على ناديي وفاق سطيف ومولودية الجزائر في البطولة الوطنية، إضافة إلى أندية ضمك والرائد والفيحاء في الدوري السعودي ونادي الوكرة القطري.

الجدير بالذكر، أن نور الدين زكري، تُوّج خلال مسيرته التدريبية بـ3 ألقاب جميعها مع نادي وفاق سطيف الجزائري، وهي كأس الجزائر، وكأس “سوبر أندية شمال إفريقيا”، وكأس شمال إفريقيا للأندية البطلة.