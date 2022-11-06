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رياضة

نيس يحتفي بمئوية يوسف عطال في الدوري الفرنسي

ع. ع
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نيس يحتفي بمئوية يوسف عطال في الدوري الفرنسي

احتفى نادي نيس الفرنسي بوصول نجمه الجزائري يوسف عطال، للمباراة رقم 100 بألوان الفريق منذ التحاقه بالفريق صيف 2018، قادما من نادي كورتري البلجيكي. وقال التقرير: “بدأت القصة بين يوسف عطال ونادي نيس، في صيف 2018 ولم تتوقف منذ ذلك الحين، صاحب الـ 26 سنة وصل للمباراة رقم 100 عندما واجه نادي كولن في الجولة الماضية من الدوري الأوروبي”.

ونوه بيان النادي، بأبرز المحطات في رحلة اللاعب الجزائري مع فريق الجنوب الفرنسي بداية من يوم توقيعه للعقد مرورا بأول أهدافه، وأول هاتريك له، ومختلف الأرقام الفردية التي حققها مع الفريق إلى حين وصوله لحمل شارة القيادة.

وحظي الأحد يوسف عطال بتكريم خاص، قبل إعطاء إشارة انطلاق مباراة نيس مع نادي بريست، في الأسبوع الرابع عشر من الدوري الفرنسي.

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