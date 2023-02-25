هاجس الإصابات يعود لِيُؤرّق غلام

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري السّابق فوزي غلام مساء السبت إلى مغادرة أرضية الميدان، بِداعي إصابة تعرّض لها.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 69 من عمر مباراة فريق أونجي والزّائر أولمبيك ليون، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك المدافع غلام أساسيا في صفوف فريقه أونجي، قبل أن يُجبَر على الخروج وهو يتألّم من رجله اليسرى.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي أونجي بيانا عن نوعية إصابة غلام ومدّة العلاج.

ومنذ مطلع نوفمبر 2017، أجرى فوزي غلام 3 عمليات جراحية على مستوى الرّكبة، دون احتساب إصابات أخرى اكتفى فيها بِالعلاج فقط. أثّرت عليه سلبا وبِقوّة في تراجع مستواه الفني، ولياقته البدنية، وأسهمه في سوق الانتقالات، وفقدان منصبه في المنتخب الوطني الجزائري. بعدما كان قبل هذا التاريخ أحد أفضل لاعبي مركز مدافع أيسر في العالم.