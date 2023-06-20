هدية من إيطاليا.. تدشين تمثال “أميرال” بحديقة التجارب (صور)

تم، مساء الإثنين، بحديقة التجارب بالحامة، تدشين تمثال أمير البحر (أميرال) علي بتشينين “ألدو بيتشينين، كهدية من إيطاليا للجزائر.

وتحت إشراف الفنان اليساندرو موستي، تم تصميم التمثال من قبل الطالبة جوليا فاتيوني بمبادرة من الكاتب ريكاردو نيكولاي، وتم نحته في رخام ماسا كارارا من قبل طلاب الثانوية الفنية فيليس بالما ايطاليا.

وأشرف على التدشين كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووالي العاصمة عبد النور رابحي، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، وبحضور الإيطالية جيوسيبينا كاستيلو نائبة وزير العلاقات مع البرلمان.

وخلال الزيارة، أبدت نائبة الوزير الإيطالية إعجابها بهذا الصرح السياحي الكبير و إنبهارها بالتنوع النباتي للمكان.