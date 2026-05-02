الجزائر

هذا أهم ما تطرق إليه الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة (فيديو)

لقطة شاشة (رئاسة الجمهورية)
جانب من اللقاء.

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقاءه الدوري مع الصحافة، والذي سيبث اليوم السبت 2 ماي، ابتداء من الساعة التاسعة مساء، على القنوات التلفزيونية والإذاعية.

ووفقا للفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية، أجاب الرئيس تبون، خلال اللقاء، عن أسئلة حول زيارة البابا ليو الرابع عشر، الذي أكد خلال زيارته إلى الجزائر (13-15 أفريل) أن الجزائر متجذرة في التاريخ إلى ما قبل القديس أوغسطين.

كما تحدث الرئيس تبون أيضا عن مشاركة المرأة في السياسة، مشددا على ضرورة اقتحامها للمجال السياسي. وأكد كذلك أن الإدارة لن تتدخل في جوهر الانتخابات.

وعاد الرئيس تبون أيضا إلى تطورات الوضع في مالي، وإلى انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة الدول المصدرة للنفط، والذي وصفه بـ”اللا حدث”.

هذه أهم الملفات التي درسها اجتماع الحكومة اليوم

عطاف يستقبل رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر

بوغالي يستنفر جميع القوى والمؤسسات لإنجاح برلمانيّات 02 جويلية

تنبيه خاص: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 38 ولاية

هكذا يتم إنهاء العجز المتواصل لصندوق التقاعد

مفاوضات مع النقابات للتكفل بمطالب أعوان الأسلاك المشتركة

