هذا النادي يُريد فيغولي بِشرط

سوق التحويلات الصيفية

بات رحيل اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن فريق قلعة السرايا التركي هذه الأيّام، مسألة وقت فقط.

وأدرجت إدارة نادي قلعة السرايا التركي اسم فيغولي ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في تسريحهم، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. رغم بقاء موسم آخر في عقد الدولي الجزائري البالغ من العمر 31 سنة.

ولم يلعب فيغولي المقابلات الستّ الأخيرة مع فريقه قلعة السرايا، وكان ذلك مُؤشّرا على بداية نهاية مغامرات الجناح الجزائري مع النادي التركي. عِلما أن الموسم الكروي في هذا البلد المتوسّطي انتهى سهرة الثلاثاء.

وفي سياق ذي صلة، ترغب إدارة نادي أولمبياكوس في انتداب فيغولي هذه الصائفة، كما ذكرته تقارير صحفية يونانية صادرة، الأربعاء.

لكن إدارة النادي اليوناني تُريد من فيغولي أن يقبل تخفيض راتبه السنوي الضّخم، نظير انتدابه.

ويقبض سفيان فيغولي أجرة سنوية كبيرة قيمتها 3.8 ملايين أورو، تدفعها له إدارة نادي قلعة السرايا التركي. وقد كان ذلك أحد الأسباب الرئيسة وراء قرار بيعه.

وكان فريق أولمبياكوس قد احتفظ مُؤخّرا بِلقب بطولة اليونان، وعليه سيُشارك في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022.

وسبق للنادي اليوناني أن ضمّ 4 لاعبين دوليين جزائريين، على فترات في السنوات القليلة الماضية، وهم: رفيق جبور وجمال عبدون وياسين بن زية والعربي هلال سوداني.