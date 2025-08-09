هذا جديد الرحلات الداخليّة بعد دمج “طاسيلي” بالجوّية الجزائرية

عقب توقيع عقد الملكية رسميًّا مع مجمع سوناطراك

توحيد قاعدة البيانات مع الوكالات السياحية.. وخطة النقل الداخلي على الأجندة

أول رحلة في أوت.. مع الالتزام بكافة الحجوزات السابقة ودراسة برامج جديدة

مسؤول “طاسيلي” للطيران عبد الصمد أوريحان يتولّى منصب مدير الفرع الداخلي

وقّعت الخطوط الجوية الجزائرية والشركة القابضة سوناطراك، السبت، عقد نقل ملكية شركة طيران الطاسيلي رسميا للتحول إلى فرع الطيران الداخلي للجوية الجزائرية، إيذانا ببدء عملية إعادة الهيكلة ورسم خطة جديدة للنقل الداخلي اعتبارا من الأحد 10 أوت 2025، مع الحفاظ على جميع الالتزامات والحجوزات السابقة والإبقاء حاليا على مدير “طاسيلي” على رأس الفرع الجديد.

وتعتزم الشركة دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية لدعم النقل الداخلي الذي عرف قفزة بآلاف الرحلات بين سنتي 2023 و2025، كما تم توحيد قاعدة بيانات الشركتين والوكالات السياحية لضمان تنسيق أكبر واستمرار الحجوزات بنفس السلاسة المعهودة، مع العلم أن كافة هذه الإجراءات جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبرى لتحسين النقل الجوي ما بين الولايات في كل مرة.

وفي بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الإتمام النهائي والرسمي لعملية نقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إلى الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع الشركة القابضة سوناطراك للأنشطة الخارجية والدعم.

ويأتي هذا التحوّل الاستراتيجي تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إنشاء شركة وطنية متخصصة في النقل الجوي الداخلي، بما يعزز الربط بين مختلف ولايات الوطن ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعد هذا الإنجاز، وفق ذات البيان ثمرة مسار تنظيمي وقانوني محكم، تم اعتماده وفق أعلى معايير الحوكمة، بما يضمن انتقالاً سلسا وشفافا، ويكرّس استمرارية النشاط وجودة الخدمات المقدمة للزبائن.

وفي هذا الإطار، تعمل الخطوط الجوية الجزائرية على إعادة تنظيم الشركة المدمجة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، على أن يتم تطبيق الميثاق الجديد للشركة تدريجيا على الأسطول المخصص للنقل الداخلي، بما يواكب تطلعات المسافرين ويرتقي بجودة الخدمات إلى أعلى المعايير.

ومن المنتظر أن تنطلق أول رحلة تجارية عبر الخطوط الجوية الداخلية قبل نهاية شهر أوت الجاري لتشكل بداية مرحلة جديدة في مسار النقل الجوي الداخلي، قائمة على التكامل والكفاءة، ومرتكزة على خدمة المواطن في جميع أنحاء الوطن.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية التزامها التام بتسخير جميع خبراتها ومواردها البشرية والتقنية لضمان نجاح دمج شركة طيران الطاسيلي ضمن منظومتها، والعمل على تطوير شبكة النقل الجوي الداخلي بما يخدم المسافر الجزائري، ويدعم الرؤية الوطنية للارتقاء بمجال الطيران المدني.

وحسب مصادر ذات صلة بالملف، فقد تم السبت توقيع عقد تحويل الملكية رسميا بين الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة ورئيس الشركة القابضة سوناطراك رشيد حشيشي لنقل ملكية شركة طاسيلي رسميا إلى الناقل الوطني على أن تنطلق عملية إعادة الهيكلة بالفرع الجديد للنقل الداخلي بداية من الأحد عبر دراسة كيفية إدراج رحلات جديدة ممكنة إثر الاستفادة من الأسطول الجديد لشركة طاسيلي، مع العلم أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت ببرمجة بين سنتي 2023 و2025 آلاف الرحلات الإضافية بين الولايات لتسهيل النقل الداخلي، استجابة لتوجيهات السلطات العليا في البلاد التي تولي أهمية قصوى لهذا الجانب.

كما تبحث إدارة الشركة اليوم تلبية طلبات عدد أكبر من الزبائن عبر الولايات وخاصة المناطق الجنوبية، وسيحافظ الرئيس المدير العام الحالي لطاسيلي للطيران عبد الصمد أوريحان على منصب مدير الفرع الجديد للطيران الداخلي بالشركة، في حين ستتواصل عملية الحجز للرحلات الداخلية بشكل عادي مثلما كانت عليه قبل التحويل على مستوى وكالات الجوية الجزائرية، مع العلم أن الرئيس المدير العام للخطوط الجزائرية حمزة بن حمودة أصدر تعليمات بتوحيد قاعدة البيانات بين الجوية الجزائرية وطاسيلي سابقا والوكالات السياحية لتسهيل عملية الحجز ودراسة الرحلات.

وفي السياق ذاته، سيلبي الفرع الجديد كل الرحلات المبرمجة سابقا والالتزامات الموقعة مع إطارات الدولة وسوناطراك وكافة الزبائن، دون أي إلغاء لأي رحلة أو حجز، في حين ستتم عملية الانتقال مثلما سبق أن أكد الرئيس المدير العام بسلاسة بالنسبة للموظفين الذين سيحتفظون بمناصبهم مثل زملائهم بالشركة الأم الجوية الجزائرية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد شهر من إعلان كل من وزير النقل سعيد سعيود والرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة عن صفقة جديدة لاقتناء 16 طائرة من نوع “أ تي آر” ستشرع الجزائر في استقبالها بداية من سنة 2026، ستُوجّه بالكامل لشركة الطيران الداخلي الجديدة، والتي تم ضم إليها أيضا 15 طائرة لدى طاسيلي سابقا مع إمكانية تحويل طائرات أخرى تابعة للمجموعة الأم الجوية الجزائرية لفرع الطيران الداخلي.