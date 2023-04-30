هذا ما قالته الشقراء الهولندية ذات الأصول الجزائرية عن بلدها الأم!

نشرت الشقراء الهولندية ذات الأصول الجزائرية “مكسيم أود” صور تخييمها في طاسيلي ناجر، معربة عن تعلقها الشديد ببلدها الأم الجزائر.

ونشرت الشقراء الهولندية عديد الصور الملتقطة لأجمل المناطق بالصحراء الجزائرية وكتبت: “الجزائر أنت تمتلكين قلبي”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par مكسيم 🇩🇿🇳🇱 🐰 (@maximeoud)

وليست المرة الأولى التي تزور فيها مكسيم صحراء الجزائر، إذ سبق ونشرت صورا وفيديوهات لها عبر جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغابت الشقراء المولعة بجمال الجزائر عن النشر منذ نوفمبر الماضي، لكنها عادت لتعبّر عن حبها الكبير للصحراء التي تعشق هدوءها وشساعتها، وكل تفاصيلها.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par مكسيم 🇩🇿🇳🇱 🐰 (@maximeoud)

وتفاعل نشطاء مع الشابة التي تعتبر حسبهم أفضل مروج للسياحة الجزائرية خاصة بعدما كتبت: “الجزائر أحد أكثر المواقع روعة في الصحراء الإفريقية حيث يمكنك اكتشاف وجهة استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر”.

يذكر أن مكسيم تشارك تفاصيل مغامراتها ورحلاتها عبرحسابها على إنستغرام الذي يتابعها من خلاله أزيد من 68 ألف شخص.

ونشرت صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية وجاءت الجزائر ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.

وجاءت صحراء طاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى إفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب افريقيا الـ 17 عالميا والثانية افريقيا.

وعربيا حلت الجزائر أولا تلتها مدينة صلالة بسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.