بالصور.. عائلة أمير قطر تزور صحراء الجزائر

نشر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، صورا له رفقة والده حمد بن خليفة، أمير دولة قطر السابق، وشقيقه جاسم في صحراء الجزائر.

ونشر الشيخ جوعان صوره رفقة أفراد من عائلته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وكتب: “الجزائر 2023”.

وتظهر في الصور عائلة أمير قطر مستمتعة بوقتها في جلسة صحراوية بأباريق الشاي، رفقة أشخاص آخرين.

ولم ينس الشيخ جوعان صقره، الذي يظهر من خلال صور سابقة له في صحراء الجزائر أنه يرافقه في كل رحلاته.

وهذه ليست الزيارة الأولى لأفراد من العائلة الملكية في قطر لصحراء الجزائر، إذ هناك صور متداولة للشيخ جوعان ووالده حمد تعود للعام 2013.

يذكر أنه خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” في 11 جانفي، قال وزير السياحة ياسين حمادي إن 5000 سائح أجنبي زاروا صحراء الجزائر.

واعتبر الوزير أن الجزائر تنفرد وتمتاز بالسياحة الصحراوية عبر كل العالم.

كذلك، كشف مسؤول محلي عن تجاوز عدد السياح الذين توافدوا على الصحراء الجزائرية 1000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات.

وذلك منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوية شهر نوفمبر الماضي.

في ذات السياق، وضعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، صحراء طاسيلي جنوب الجزائر، من بين أفضل الوجهات السياحية.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن قائمة لـ52 مكان حول العالم يجب زيارته خلال 2023، كأفضل وجهة سياحية.

وجاءت الصحراء الجزائرية، في المركز الـ22 عالميا، والثالثة إفريقيًا والأولى عربيًا بذات القائمة.