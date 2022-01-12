هذا ما قالته صحافة سيراليون عن مباراة الجزائر

احتفلت الصحف السيراليونية بتعادل فريقها مع المنتخب الجزائري في مباراتهما بكأس الأمم الإفريقية 2022 الجارية بالكاميرون وهذا أهم ما قاله الاعلام المحلي.

ووصفت صحيفة “كالباش نيوزبيبر” مباراة فريق سراليون مع المنتخب الجزائري بأنها من أفضل المباريات التي لعبت في منافسة الكان.

وقالت الصحيفة أن فريق “ليون ستارز ” حقق أفضل شوط أول في تاريخ مشاركاته في كأس افريقيا، وأجبر المنتخب الجزائر على الاكتفاء بنقطة وحيدة.

أما صحيفة “ذي سيراليون تليغراف” عنونت مقالها بـ “ليون ستارز كانت نخب الكاميرون وأفريقيا كلها”

وقالت الصحيفة أن “فريق سيراليون كان الأروع في الكاميرون وأفريقيا بأسرها بعد أدائه الرائع والرائع والمذهل ضد الجزائر بطلة إفريقيا، التي كادت أن تهزم في مباراتها الافتتاحية في منافسات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”.

وتابعت الصحيفة: “كان أداء فريق ليون ستارز مؤثرًا للغاية كان أداءهم دائمًا أفضل ضد الفرق الأفريقية العملاقة وتألقوا مع الجزائر المليئة بمحترفي كرة القدم المشهورين من البطولات الكبرى في أوروبا”.

وأضافت أن “المباراة انتهت ودفعت السيراليونيين إلى الاحتفال في أنحاء العالم”.

من جهتها كتبت صحيفة “باتريوتيك فانقارد” بالبنط العريض “كأس الأمم الأفريقية: ليون ستارز يجبر أبطال أفريقيا على التعادل السلبي”.

وقالت الصحيفة “أجبر منتخب سيراليون، ليون ستارز، الجزائر، بطل إفريقيا الحالي ، على التعادل السلبي في دوالا بالكاميرون”.

وأضافت قائلة: “أكّد نجوم ليون الصاخبون سلطتهم كقوة يحسب لها حساب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الحالية، من الواضح أن محاربي الصحراء الجزائريين أصيبوا بالصدمة والحيرة”.

وقالت صحيفة سيراليون أنفو أن “ليون ستارز ينطلق ليغضب الجزائر ويهز مؤسسة كرة القدم الأفريقية”.