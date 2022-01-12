هذا ما قالته صحافة سيراليون عن مباراة الجزائر
احتفلت الصحف السيراليونية بتعادل فريقها مع المنتخب الجزائري في مباراتهما بكأس الأمم الإفريقية 2022 الجارية بالكاميرون وهذا أهم ما قاله الاعلام المحلي.
ووصفت صحيفة “كالباش نيوزبيبر” مباراة فريق سراليون مع المنتخب الجزائري بأنها من أفضل المباريات التي لعبت في منافسة الكان.
وقالت الصحيفة أن فريق “ليون ستارز ” حقق أفضل شوط أول في تاريخ مشاركاته في كأس افريقيا، وأجبر المنتخب الجزائر على الاكتفاء بنقطة وحيدة.
Appreciation tweet for Sierra Leone 🇸🇱 goalkeeper Mohammed Kamara, popularly known back home as Fabianksi (better than idol 😉)
Faced Benrahma, Mahrez, Bounedja, Belaili, Brahimi etc and came out as MVP on the field
Plays for local side East End Lions. National Hero today pic.twitter.com/RzL74BJ7JT
— Saddick Adams (@SaddickAdams) January 11, 2022
أما صحيفة “ذي سيراليون تليغراف” عنونت مقالها بـ “ليون ستارز كانت نخب الكاميرون وأفريقيا كلها”
وقالت الصحيفة أن “فريق سيراليون كان الأروع في الكاميرون وأفريقيا بأسرها بعد أدائه الرائع والرائع والمذهل ضد الجزائر بطلة إفريقيا، التي كادت أن تهزم في مباراتها الافتتاحية في منافسات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”.
Im rooting for Sierra Leone just because of this vid, lad is unreal! Come on you Sierra Leone! https://t.co/dalAqrg9yp
— Agni Noor Muhammad (@apitjahaja) January 12, 2022
وتابعت الصحيفة: “كان أداء فريق ليون ستارز مؤثرًا للغاية كان أداءهم دائمًا أفضل ضد الفرق الأفريقية العملاقة وتألقوا مع الجزائر المليئة بمحترفي كرة القدم المشهورين من البطولات الكبرى في أوروبا”.
وأضافت أن “المباراة انتهت ودفعت السيراليونيين إلى الاحتفال في أنحاء العالم”.
Incredible scenes!
People on the streets of Freetown, Sierra Leone 🇸🇱 yesterday.
As they watched their country put in an impressive performance against defending champions #TeamAlgeria
#AFCON2021 pic.twitter.com/k5lC4xqS88
— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) January 12, 2022
من جهتها كتبت صحيفة “باتريوتيك فانقارد” بالبنط العريض “كأس الأمم الأفريقية: ليون ستارز يجبر أبطال أفريقيا على التعادل السلبي”.
وقالت الصحيفة “أجبر منتخب سيراليون، ليون ستارز، الجزائر، بطل إفريقيا الحالي ، على التعادل السلبي في دوالا بالكاميرون”.
#TeamSierraLeone put on an excellent defensive effort to hold the defending #AFCON2021 champions #TeamAlgeria to a goalless draw in their opening match. pic.twitter.com/8dTpqrAehX
— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) January 11, 2022
وأضافت قائلة: “أكّد نجوم ليون الصاخبون سلطتهم كقوة يحسب لها حساب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الحالية، من الواضح أن محاربي الصحراء الجزائريين أصيبوا بالصدمة والحيرة”.
وقالت صحيفة سيراليون أنفو أن “ليون ستارز ينطلق ليغضب الجزائر ويهز مؤسسة كرة القدم الأفريقية”.