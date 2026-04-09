هذا ما قالته ميلوني عن الملاحة في مضيق هرمز

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة حيوية ​لبلادها وللاتحاد الأوروبي برمته.

وقالت ⁠ميلوني أمام مجلس النواب “إذا نجحت إيران في نيل صلاحية فرض رسوم ​إضافية على السفن العابرة للمضيق، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية ​وتغييرات في التدفقات التجارية”.

وأضافت “نعمل بالفعل مع التحالف الذي تقوده بريطانيا بشأن مضيق هرمز، والذي يضم أكثر من 30 دولة، في محاولة لتهيئة الظروف الأمنية التي تسمح ​باستعادة حرية الملاحة والإمدادات على نحو كامل”.

ونددت ميلوني بكل انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران ويسري لمدة أسبوعين.

ودعت الاحتلال الصهيوني إلى إنهاء عملياته العسكرية في لبنان، وجددت معارضتها قرار الولايات المتحدة ​شن الحرب على إيران ​رغم اتهام ⁠أحزاب المعارضة لها بالتودد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت “اقتربنا خطوة من نقطة اللاعودة، لكننا الآن أمام أفق هش ​للسلام يجب السعي إليه بعزم وحزم”.

