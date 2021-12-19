هذا ما قاله الإعلام العالمي عن تتويج “الخضر” بكأس العرب

حظيت المباراة النهائية من كأس العرب، وتتويج “الخضر” على حساب تونس باللقب العربي في نسخته العاشرة، باهتمام الكثير من وسائل الإعلام العالمية..

وكتب صحيفة “ليكيب” الفرنسية مباشرة بعد تتويج الجزائر بكأس العرب:” الجزائر تحرز كأس العرب”، ونشرت صورة لفرحة سعيود بعد تسجيله الهدف الأول للمنتخب الوطني.

وقالت “لوموند” الفرنسية: “الجزائر تحرز أول كأس عربية في تاريخها”، أما “أورو سبور” فعلقت على تتويج “الخضر” بـ”الجزائر تتوج بالكأس بعد وقت إضافي مجنون”.

من جهتها “فرانس 24 “، وعلى صفحتها على الانترنيت، كتبت : “بعد سوسبانس كبير الجزائر تحرز كأس العرب”، وتطرقت “أونز مونديال” لنهائي كأس العرب، وكتبت “المنتخب الجزائري يتوج بكأس العرب”، كما تابعت عبر صفحتها الرسمية احتفالات الجزائريين بالتتويج، خاصة في باريس.

وتطرقت أهم الصحف العالمية، لتتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب، خاصة وأن البطولة العربية، حظيت باهتمام كبير من قبلها، كونها جرت تحت مظلة “الفيفا”، وعلى أرض البلد المنظم لمونديال قطر 2022 .

ومن جهتها الصحف العربية، ركزت على نهائي كأس العرب، فالصحف التونسية، تحدثت عن ضياع اللقب العربي، إذ عنونت صحيفة “الشروق” التونسية: ” رغم المجهود.. تونس تنهزم أمام الجزائر”.

أما الصحف المصرية، فتحدثت عن تتويج الجزائر، وتطرقت إلى إخفاق الفراعنة للمباراة الثانية على التوالي، بالخسارة أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة البرونزية.

وعنونت صحيفة “المصري اليوم”: “الجزائر بطلا لكأس العرب.. محاربو الصحراء يهزمون نسور قرطاج.. وركلات الترجيح تحرم مصر من البرونزية”.

وأشادت الصحف القطرية بالبرونزية التي حققها “العنابي”، حيث كتبت “الشرق”: “في مباراة ترتيبية حسمتها ركلات الترجيح على ستاد 974.. الترجيحية تهدي العنابي البرونزية”.