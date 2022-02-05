هذا ما قاله الكاميرونيون عن الجزائر

بدأ الكاميرونيون من الآن يُخطّطون، للفوز على المنتخب الوطني الجزائري ونيل بطاقة التأهّل لِكأس العالم 2022 بِقطر.

ويتبارى منتخب الكاميرون مع الفريق الوطني الجزائري مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الحاسم لِتصفيات المونديال.

وقال متوسط الميدان أندري أنغيسا في تصريحات للإعلاميين عقب مواجهة مصر: “علينا طيّ صفحة كأس أمم إفريقيا وتناسي هذه المنافسة، والتفكير بِجدّ لِمواجهتَي الجزائر”.

وخلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، خاض أندري أنغيسا كلّ لقاءات منتخب بلاده الكاميرون أساسيا، وعددها 6 مواجهات.

وشارك أندري أنغيسا أساسيا مع الكاميرون، في مواجهة العودة أمام الضيف الجزائري، شهر أكتوبر من عام 2017، بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات مونديال روسيا 2018.

ويلعب أنغيسا (26 سنة) في فريق نابولي الإيطالي، رفقة الجزائريَين المدافع فوزي غلام ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس. وفي موسم 2017-2018، خسر نهائي الدوري الأوروبي في صفوف نادي مرسيليا الفرنسي، وحينها شارك أساسيا ضد أتليتيكو مدريد الإسباني.

أمّا اللاعب الدولي الكاميروني السابق والمعتزل سيباستيان باسونغ، فقال: “لاعبونا بِحاجة إلى تحليل الخطأ الذي حدث وتحمّل المسؤولية. لا أَلَمَ يدوم إلى الأبد، وسيعودون إلى الخلف من أجل تحقيق وثبة أفضل”. في إشارة إلى محاولة التدارك وتصحيح المسار أمام “محاربي الصحراء”.

وسبق للمدافع باسونغ (35 سنة) أن شارك مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 2010، بِجنوب إفريقيا. وخاض مقابلتَي الجولتَين الأولى والثانية أساسيا، وغاب عن لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.