قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إن المنتخب إفتقد الصلابة المعهودة في مباراة بوركينافاسو، وأنه ضيّع فرصة قتل المباراة في الشوط الأول.

وأضاف بلماضي في تصريح للموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم: هذا مجرد تعادل وسنعود أقوى في المستقبل، وسنعمل على تدارك النقائص.

وقال الناخب الوطني أن الحكم حرم “الخضر” من ركلة جزاء، مضيفا أن مشكل التحكيم يبقى دائما مطروحا في الملاعب الإفريقية.

وتحدث بلماضي عن المرحلة الأولى من المباراة، قائلا: ضيعنا هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، وكنا قادرين على قتل المباراة، لكن لم نتمكن من ذلك.

وأضاف بلماضي: لم نبدأ الشوط الثاني جيدا، وضيع بونجاح فرصة وجه لوجه ، وتراجع أداؤنا في هذه المرحلة شجع المنافس أكثر، وحرره بعدما افتقدنا الصلابة المعهودة.

وتحدث بلماضي عن زروقي وفيغولي، حيث قال: زروقي أدى مباراة كبيرة، واندمج بسرعة مع التشكيلة، ويحسن التموقع فوق أرضية الميدان، وفيغولي لاعب مؤثر، ولم يستطع إكمال المباراة.