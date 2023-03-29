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رياضة

هذا ما قاله مدرب شبيبة القبائل عن مواجهة الوداد المغربي

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب شبيبة القبائل عن مواجهة الوداد المغربي
ح.م
ميلود حمدي

أكد مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي، أن الكناري، سيلعب المباراة الأخيرة أمام الوداد المغربي من أجل الفوز وإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وأضاف حمدي: ” المباراة ستكون معقدة، أما فريق كبير مدعم بجماهيره، وسنبذل كل مجهوداتنا للتأهل إلى ربع النهائي في الصدارة”.

وتابع حمدي في تصريحات له قبل التنقل إلى المغرب: ” رابطة أبطال إفريقيا، ليست الهدف الأول، وهدفنا الأول هو ضمان البقاء، لكن سنعمل على تحقيق نتيجة أمام الوداد والبقاء في الصدارة، ثم بعد ذلك نفكر في ربع النهائي”.

وقال مدرب الشبيبة، أنه مقارنة مع لقاء الذهاب فإن الوداد المغربي غيّر مدربه، ما يعني تغيير طريقة اللعب، وحتى تغيير بعض اللاعبين والاعتماد على آخرين، وهو الأمر الذي يجب أخذه بعين الإعتبار .

وتمنى حمدي حظا موفقا لشباب بلوزداد وقال: ” نمثل رفقة شباب بلوزداد الجزائر في ربع نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وهذا أمر رائع، بالإضافة إلى ذلك فإن المنتخب الوطني ضمن التأهل إلى “الكان”، وهذه أمور إيجابية”.

وتنقل فريق شبيبة القبائل، الثلاثاء، إلى المغرب، تحسبا لمواجهة نادي الوداد البيضاوي، السبت المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

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