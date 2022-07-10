هذا موعد أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة

كشف المكلف بالإعلام للبعثة الجزائرية للحج أن “أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين بعد إتمام مناسك الحج ستكون يوم 16 جويلية الجاري”.

وأوضح المكلف بالإعلام للبعثة الجزائرية للحج في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن “عملية التكفل بالحجاج الجزائريين تسير بشكل جيد وأن البعثة الجزائرية بمختلف أطقمها أدت واجبها على أحسن وجه وفقا للخطة التي وضعت قبل السفر إلى البقاع المقدسة”.

وتابع قائلا: “أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين بعد إتمام مناسك الحج ستكون يوم 16 جويلية الجاري”.

من جهتها أكدت بعثة الحماية المدنية إلى البقاع المقدسة أن حجاجنا الميامين في صحة جيدة ولم تسجل آية حالات وفيات أو مفقودين في صفوفهم.

وقال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية من البقاع المقدسة، نسيم برناوي خلال تدخله، الأحد على أمواج القناة الأولى أن “الأمور تسير في ظروف جيدة” وأنه “ماعدا بعض حالات التعب والإرهاق التي يتم التكفل بها، لم تسجل آية حالات وفيات أو مفقودين في صفوف الحجاج الجزائريين”. كما أضاف ان “عناصر الحماية المدنية منتشرة في الميدان تحسبا لأي طارئ”.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد.

ويتوجه الحجاج بداية من صباح الأحد من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ولكن هذه المرة لرمي 21 من الحصى بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى بـ7 حصيات لكل جمرة.

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر في 12 ذو الحجة قبل غروب الشمس، قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع؛ وهو آخر مناسك الحج.

وتحصي السلطات السعودية أزيد من مليون حاج من مختلف بقاع العالم من بينهم الحجاج الجزائريين اللذين يؤدون الفرض الخامس في ظروف جيدة.

مسؤول بديوان الحج: ثلث الحجاج الجزائريين نساء

ويوم 17 جوان 2022، أكد مدير فرعي بالديوان الىوطني للحج والعمرة، أن نسبة النساء خلال حج هذا الموسم قدرت بما يقارب 40 بالمئة.

وأوضح عبد الرحمن ساسي مدير فرعي بديوان الحج والعمرة في حوار له مع اذاعة سطيف الجهوية أن نسبة الحجاج من الرجال قدرت بـ 61% تقابلها 39% بالنسبة للنساء.

من جهة أخرى أضاف ساسي أنه إلى غاية الساعة قام 97% من الحجاج بدفع تكاليف الحج، فيما اقتنى 39% منهم تذاكر السفر.

وبالنسبة للفئة العمرية الأكبر من 65 سنة، قال ضيف الاذاعة إن الأمر بيد الجهات المختصة، معبرا عن تمنياته بأن يسمح لهذه الفئة بآداء شعيرة الحج خلال المواسم القادمة.

الفوج الأول من الحجاج الجزائريين يغادر باتجاه مكة

وغادر، صبيحة الأربعاء 15 جوان 2022 أول فوج للحجاج الجزائريين، من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2022م/1443هـ.

وكان في توديع هذا الفوج الذي يضم 57 حاجا وحاجة، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثة الوطنية للحج، كل من وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وزير النقل عبد الله منجي، وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، وكذا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، المدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف، وسفير السعودية بالجزائر إلى جانب ممثلي عدة قطاعات معنية بتنظيم عملية الحج.

ودعا بلمهدي الحجاج في أول رحلات الذهاب والتي ستستمر إلى غاية 4 جويلية المقبل إلى “الالتزام بكل التعليمات والتوصيات التي تقدم لهم، سواء من قبل السلطات السعودية أو أعضاء البعثة، بخصوص المسارات والمسالك والمزارات ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب الصحي”.

من جهته، أكد وزير الصحة أن “كل التوجيهات والتعليمات اللازمة قدمت لأعضاء اللجنة الطبية من أجل التواجد والتفاعل والحضور المستمر مع الحجاج لضمان مرافقتهم في جميع مراحل رحلتهم إلى البقاع المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن”، مؤكدا أن “اختيار أعضاء ذات اللجنة تتوافق مع التخصصات الأكثر طلبا في مثل هذه المناسبات”.

وبدوره، طمأن وزير النقل عبد الله منجي، الحجاج المعنيين بأول رحلة لهذا الموسم بأن “كل الإجراءات والترتيبات قد اتخذت لمرافقتهم وتوفير أحسن الظروف الممكنة لهم”، مؤكدا في ذات الصدد أنه “لن يتم القبول بأي تهاون في هذا الشأن سواء من قبل موظفي أو مسؤولي القطاع”.

انطلاق عملية حجز غرف الحجاج عبر الانترنت

وفي 13 جوان 2022، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن انطلاق عملية حجز غرف الحجاج الجزائريين في مكة المكرمة عبر الانترنت.

ويمكن لجميع الحجّاج المقبلين على السفر إلى البقاع المقدسة، القيام بحجز غرفهم على مستوى فنادق مكة، عبر بوّابة الحجّ الإلكترونية التي أطلقها الديوان.

وينتظر أن تنطلق أولى رحلات حجاج بيت الله من الجزائر نحو البقاع المقدسة، يوم الأربعاء 15 جوان الجاري.

فحص كورونا وارتداء الكمامة “إلزامي” على جميع المقبلين على الحجّ

وفي 12 جوان 2022، ذكر ديوان الحج والعمرة في بيان، بشروط الوقاية الصحية المفروضة على حجّاج بيت الله، للحدّ من تفشي وباء كورونا.

وسيتعيّن على جميع المقبلين على أداء مناسك الحج تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد (pcr)، بحيث لا تتجاوز مدتها 72 ساعة قبل موعد الرحلة إلى السعودية.

إلى جانب ذلك، سيكون على الحجاج الالتزام بارتداء الكمامة طيلة الرحلة، بجميع الأمكان المغلقة والمفتوحة.

كما نشر الديوان قائمة بـ152 مخبرا معتمدا على مستوى ولايات الوطن، لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، للمقبلين على رحلات الحجّ.

عبر دعم تذكرة السفر.. تخفيض تكلفة الحجّ بـ10 مليون سنتيم

في 5 جوان 2022، وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، على دعم تذكرة سفر الحجّاج إلى البقاع المقدسة. من أجل تخفيض تكلفة الحجّ بقيمة 100 ألف دينار.

وسيسمح هذا القرار بتخفيض تكلفة الحجّ من 856.100.00 دج (أكثر من 85 مليون سنتيم) إلى 756.100.00 دج (أكثر من 75 مليون سنتيم).

وحسب بيان الاجتماع، فقد أسدى الرئيس تبون تعليماته لوزير النقل بتعويض الحجّاج الذين دفعوا سعر التذكرة ضمن التكاليف الإجمالية للحجّ.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي، خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات والأوامر التالية:

أولا: بخصوص مشروع القانون، المتعلق بالنشاط السمعي البصري:

أكد السيد الرئيس على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري، ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية. في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن. بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية. في نقل الواقع، والتوجه نحو الاحترافية.

تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية، وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية. خاصة في ما يتعلق بمعالجة، القضايا المتخصصة أو الاستقصائية.

استكمال إعداد مشروع القانون الإطار المتعلّق بالإعلام، ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ثانيا: بخصوص شروط وكيفيات منح الامتياز، على الأراضي التابعة، للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية:

مواصلة إثراء المشروع المقترح من أجل تحديد طبيعة العلاقة، بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها، لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه.

منح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر، التي تشكل محفظتها العقارية.

تحرير كلّي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية.

اعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي.

ثالثا: بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان وفتح وكالات بنكية بالخارج:

إعداد النص القانوني في أجل أقصاه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان.

التحضير للمرحلة الانتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان.

الموافقة على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج، لا سيما في الدول الإفريقية.

رابعا: بخصوص مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر: