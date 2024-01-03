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بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية

هذا موعد انطلاق محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية في غزة

الشروق أونلاين
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هذا موعد انطلاق محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية في غزة
أرشيف
محكمة العدل الدولية

تعقد محكمة العدل الدولية يوم 11 جانفي الجاري، أول جلسة للنظر في اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وأكد كلايسون مونيلا المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 جانفي بمدينة لاهاي الهولندية.

وتتواصل محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يوم 12 جانفي أيضا، حسب ما أوضحه مونيلا. مؤكدا أن الخبراء القانونيين لبلاده يواصلون تحضيراتهم للجلسة.

ورفعت جنوب إفريقيا طلبا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في عدوانه على قطاع غزة.

كما قررت البلاد تعليق علاقاتها مع سلطات الاحتلال منذ نوفمبر الماضي، تضامنا مع ضحايا العدوان الصهيوني.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على القطاع لليوم الـ89 على التوالي. حيث وصل عدد الشهداء حتى مساء أمس إلى أكثر من أكثر من 22 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

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