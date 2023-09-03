هذا موعد فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

أعلنت وزارة التربية الوطنية،في بيان لها، الأحد، عن موعد فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة.

ودعت وزارة التربية “الراغبين في التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 في رتب:

أستاذ التعليم الثانوي ( جميع المواد)

أستاذ التعليم المتوسط ( جميع المواد)

أستاذ المدرسة الابتدائية ( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، مادة اللغة الفرنسية)

“من حاملي شهادة الماستر ومهندس دولة والليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016”.

إلى “التسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية”، عبر الرابط التالي: https://tawdif.education.dz.

وذلك في في الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر الجاري حسبما جاء في بيان الوزارة.

البيان كاملا: