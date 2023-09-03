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الجزائر

هذا موعد فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

الشروق أونلاين
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هذا موعد فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين
وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية،في بيان لها، الأحد، عن موعد فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة.

ودعت وزارة التربية “الراغبين في التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 في رتب:

  • أستاذ التعليم الثانوي ( جميع المواد)
  • أستاذ التعليم المتوسط ( جميع المواد)
  • أستاذ المدرسة الابتدائية ( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، مادة اللغة الفرنسية)

“من حاملي شهادة الماستر ومهندس دولة والليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016”.

إلى “التسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية”، عبر الرابط التالي: https://tawdif.education.dz.

وذلك في في الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر الجاري حسبما جاء في بيان الوزارة.

البيان كاملا: 

استكمالاً لعملية تغطية المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالتأطير التربوي بعنوان الدخول المدرسي 2023/2024، وبعد ضبط التنظيمات التربوية وإتمام تعيين الأساتذة المشاركين في الحركة النقلية والناجحين في الامتحانات المهنية ومنتوج التكوين من خريجي المدارس العليا للأساتذة، وغيرها من العمليات ذات الصلة، تدعو وزارة التربية الوطنية الراغبين في التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 في رتب أستاذ التعليم الثانوي ( جميع المواد)، أستاذ التعليم المتوسط ( جميع المواد) أستاذ المدرسة الابتدائية ( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، مادة اللغة الفرنسية) من حاملي شهادة الماستر ومهندس دولة والليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدَّل والمتمَّم، دون سواها، إلى التسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر الرابط التالي: https://tawdif.education.dz وهذا في الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر 2023.

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