هذا هو حكم مباراة الجزائر وموريتانيا

عيّن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الأحد، حكم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الموريتاني.

وتُجرى هذه المباراة سهرة الثلاثاء المقبل، بِملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية. في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأسند الاتحاد القارّي للعبة المهمّة إلى حكم السّاحة عمر عبد القادر أرتان من الصّومال، بِمساعدة الكاميروني إلفيس نوبو والغابوني ديستوغا مارلين.

وبِخصوص تقنية الفيديو، عيّنت “الكاف” الحكم الغاني دانييل لاريا.

ويبلغ الحكم عمر عبد القادر أرتان من العمر 31 سنة، وقد حاز الشارة الدولية لـ “الفيفا” عام 2019.

وفي “الكان” الإيفواري، وبِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، وبِتاريخ الـ 16 من جانفي الحالي، أدار حكم السّاحة الصّومالي عمر عبد القادر أرتان مباراة تونس وناميبيا، التي انتهت بِخسارة منتخب “نسور قرطاج” بِهدف لِصفر. وكانت هذه المقابلة أوّل لقاء في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا (منافسة انطلقت عام 1957)، يُشرف على إدارته حكم صومالي.

ولم يسبق للحكم الصّومالي عمر عبد القادر أرتان إدارة مقابلات للمنتخب الوطني، أو الأندية الجزائرية.

ويُبرز الجدول المُدرج أدناه المقابلات الدولية لِهذا الحكم الصّومالي.