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هذا هو ردّ الإدارة التركية على مُقترحَين لِبيع فيغولي

علي بهلولي
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هذا هو ردّ الإدارة التركية على مُقترحَين لِبيع فيغولي

ردّت إدارة نادي قلعة السرايا التركي، على مُقترحَين لِبيع لاعبها الدولي الجزائري سفيان فيغولي.

ويرتبط الجناح سفيان فيغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

واستلمت إدارة نادي قلعة السرايا طلبَين لِانتداب فيغولي، تقدّما بهما كلّ من: فريق أولمبياكوس بطل اليونان، ونادي فالادوليد الإسباني الذي يملك النّسبة الكبرى من أسهمه ويرأسه النجم البرازيلي السابق رونالدو.

ورفضت إدارة نادي قلعة السرايا تسريح فيغولي، بِسبب ضعف المقترح المالي لِفريقَي أولمبياكوس وفالادوليد. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الأربعاء، دون أن تُوضّح القيمة المالية التي عُرضت لِانتداب الدولي الجزائري.

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