هذا هو موضوع الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي الجديد

كشفت وزارة التربية الوطنية في مراسلة إلى مديرياتها عبر ولايات الوطن، أن الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي الجديد سيكون “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “.

وتم اعتماد موضوع “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “، كمحور الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية 2024/2023 بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

في حين خصص موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي، حسبما جاء في المراسلة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكر المصدر ذاته أن اعتماد هذا الموضوع “كدرس افتتاحي لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، نظرا لتأثير هذه التكنولوجيات على أغلب فئات المجتمع, وخاصة فئة التلاميذ”.

بالإضافة إلى “الاستعمال السيء لهذه التكنولوجيات الذي يتسبب في حالة من الإدمان لدى الأطفال والمراهقين، حيث يؤثر سلبا على صحتهم النفسية وتحصيلهم الدراسي”، يضيف المصدر.

كما أكدت الوزارة أن اعتماد موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” بالنسبة لتلاميذ الثانوي يهدف إلى “توعية التلاميذ وترسيخ لديهم روح الإنتماء لهذا الوطن والاعتزاز بمقدساته. وغرس مبدأ الوحدة الوطنية والتمسك بها وتعزيز أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع”.