هذه أسعار السيّارات الجديدة في 2023

الجمارك تُفرج عن وثيقة مرجعية لمطابقة تصريحات المستوردين

أفرجت المديرية العامة للجمارك عن وثيقة مرجعية “argus ” لمطابقة تصريحات استيراد المركبات الجديدة بترقيم سنة 2023، تتضمن أسعار كافة العلامات بمختلف أصنافها بين السياحية والنفعية في الدول المورّدة، حيث لا يتسنّى للمستوردين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات مخالفتها.

وحسب وثيقة صادرة عن الجمارك، خاصة بمرجعية أسعار السيارات الجديدة السياحية والنفعية لسنة 2023″argus” ، تلقت “الشروق” نسخة منها، يتم الاعتماد على قاعدة بيانات مرجعية لمطابقة أسعار السيارات الجزائرية المستوردة، وفقا لما يصرّح به وكلاء السيارات المعتمدين مع أسعار السيارات المصنّعة والمسوّقة في أوروبا وفق المعايير الأوروبية.

وفي حال تم اكتشاف اختلاف بين الأسعار المعتمدة في هذه القائمة والأسعار المصرّح بها يتم تطبيق المادة 16 من قانون الجمارك، أي إجراءات قانونية ضد المستورد، في حال لم يقدّم التبريرات القانونية اللازمة.

ووفق الوثيقة الجمركية، يتم مراعاة حذف سعر الرسم على القيمة المضافة من السعر الحالي مع إضافة سعر الشحن البحري، مع العلم أن قيمة رسم القيمة المضافة يعادل 20 بالمائة لهذه المركبات، في حين تتضمن القائمة أسعار أقل من 20 ألف أورو لمركبات فيات وداسيا وهيونداي وسيتروان ورونو.

وبالنسبة لمركبات “دي أس أوتوموبيل”، يتراوح سعرها بين 30 ألف و100 و88 ألف و650 أورو، وبالنسبة لسيارات فيراري بين 202 ألف إلى 491 ألف و433 أورو، وفيات بين 12 ألف و290 و41 ألف و900 أورو، وسيارات فورد بين 22 ألف و790 و41 ألف و900 أورو وسيارات “ميني” بين 42 ألف و131 ألف و900 أورو وميتسوبيشي بين 13 ألف و890 و40 ألف و990 أورو.

وتتراوح سيارات نيسان بين 20 ألف و490 أورو و61 ألف و900 أورو، وسيارات أوبل بين 18 ألف و800 و46 ألف و850 أورو وبيجو بين 17 ألف و100 أورو لمركبات 308 و71 ألف و170 أورو لبيجو سبورت إنجيرييد.

وبالنسبة لسيارات بي أم يتراوح سعرها بين 30 ألف و650 لسيارات “11 6 إي” و105 ألف و100 أورو لصنف “أم 3 كومبيتيشن”، وبالنسبة لسيارات شوفروليه يتراوح سعرها بين 88 ألف 95 ألف أورو ومركبات سيتروان بين 16 ألف و590 لصنف “سي 3” و50 ألف و450 أورو لصنف “سي 5 إيكس”.

وتتراوح أسعار سيارات هوندا بين 24 ألف أورو لسيارات جاز و55 ألف لسيارات سيفيك الجديدة، وهيونداي بداية من 12 ألف و940 أورو لسيارات إي 10 و61 ألف و650 أورو لصنف سانتافي، وتتراوح الجاغوار بين 54 ألف و900 أورو و142 ألف أورو، ويتراوح سعر سيارات “جيب” بين 38 ألف و500 و80 ألف و700 أورو و”كيا” بداية من بيكانتو بين 12 ألف و790 .

وتتراوح أسعار سيارة لومبورغيني بين 190 ألف و299 ألف أورو ومارسيداس بين 37 ألف لصنف “كلاس أ” و240 ألف أورو لصنف “كلاس أس”، وسيارات رونو بدءا من توينغو بـ15 ألف و750 إلى سيارات كليو التي تصل 51 ألف و900 أورو، وسيارات سيات تتراوح بين 16 ألف لإيبيزا و54 ألف لسيارات تاراكو، وسكودا بين 17 ألف أورو لفابيا و57 ألف أورو لسيارات سوبر كومبي.

وتتراوح أسعار سيارات تويوتا بين 17 ألف لصنف أيغو إيكس و70 ألف لـ”جي أر سوبرا” وبولو فولغسفاغن بين 22 ألف و990 و”غولف ألتراك” التي تصل إلى 55 ألف أورو وتيغوان 60 ألف أورو وباسات التي تصل إلى 85 ألف أورو.