هذه أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان

عبر 150 نقطة بيع موزعة وطنيّا.. "ألفيار" تكشف:

أعلن الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء (ألفيار) لمين دراجي الاثنين، أن المؤسسة وضعت إجراء خاصا بشهر رمضان يضم 150 نقطة بيع موزعة عبر التراب الوطني، حيث لن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 1300 دج بالنسبة للحوم الأغنام و1200 دج للحوم البقر.

وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد المتحدث أنه مع اقتراب الشهر الفضيل “شرعت “ألفيار” في فتح نقاط بيع على مستوى المدن الكبرى على غرار العاصمة وعنابة ووهران”، مضيفا أن الهدف كان يتمثل في “إقامة 150 نقطة بيع موزعة على عدة ولايات بأسعار مدروسة لا تتجاوز 1300 دج بالنسبة للحوم الأغنام و1200 دج للحوم البقر”.

في نفس السياق، أوضح دراجي أن “ألفيار” استوردت “4000 رأس بقر موجهة للذبح خاصة بشهر رمضان”. وبخصوص الحفاظ على سلالات الأغنام المحلية مثل تلك الموجودة بمنطقة رأس الحمراء وأولاد جلال، أشار المتدخل إلى خطر “انقراض” هذه السلالات “عالية الجودة” خاصة بعد “ارتفاع أسعار العلف ونقصه” من جهة و”نقص المراعي بسبب عدم تساقط الأمطار خلال السنتين الأخيرتين” من جهة أخرى.

وحسب قوله، فإن قطيع الأغنام يضم حاليا “بعض الآلاف” من رؤوس هاتين السلالتين والتي وصفها بأنها “تراث يجب الحفاظ عليه” من أجل تفادي المضي نحو استيراد لحوم الأغنام مستنكرا بيع لحوم من “الرأسمال التكاثري” على مستوى القصابات مثل النعاج.

كما تطرق دراجي إلى مراكز التكاثر التي تم وضعها على مستوى أفيار من أجل إعادة تجديد هاتين السلالتين وبرنامج الوزارة الوصية المخصص للحفاظ عليها دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأعلن في نفس السياق عن التوقيع في “قادم الأيام” على عقد بين الجزائرية للحوم الحمراء “ومجمع جزائري” لأجل بعث مشروع مزرعة نموذجية لإنتاج النعاج الولودة بمدينة بوقطب بولاية البيض، تتربع على مساحة “تقارب 10 آلاف هكتار وتهدف إلى إنتاج ما يزيد عن 40 ألف رأس نعجة ولودة”.

من جهة أخرى، أوضح ضيف الإذاعة الوطنية أن “شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر تمثل ما يقارب 17 بالمائة من حجم الاقتصاد الفلاحي، وتنتج تدفق إنتاج يقدر بـ600 مليار دينار، وبنسبة معدل نمو قدره 4.18 بالمائة”، مذكرا بأن رؤوس الأغنام في البلاد تقدر “بـ31 مليون رأس، من بينها 19 مليونا من النعاج الولودة”.

وأضاف أن “حجم الإنتاج الوطني السنوي للحوم الحمراء يصل إلى 580 ألف طن”، مؤكدا أن “نسبة استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة قد سجل انخفاضا يفوق 87 بالمائة خلال فترة 2016-2021”.

كما أوضح الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء أن عدد المربين قد ارتفع إلى “ما يزيد عن 25 ألف مرب عبر التراب الوطني، منهم المربون الموسميون الذين يمارسون مهنة تربية المواشي باقتراب المناسبات، لاسيما عيد الأضحى أو شهر رمضان“.