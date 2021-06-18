هذه الأطعمة إياك أن تأكلها مع اللحم!

ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك

ينصح أخصائيو التغذية بتجنب المزج بين أطعمة معينة، كي لا تفقد قيمتها وتعطي نتائج عكسية تعود بالضرر على الصحة.

وجدير بالذكر أن اللحوم تدخل في عددٍ كبيرٍ من الأطباق، لكن على الرغم من أنّها شهية جدًا وتتماشى نكهتها مع معظم الأطعمة، إلا أنّ هناك بعض المأكولات التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا جمعتها مع اللحم.

وبحسب الدكتورة “تاتيانا بوشاروفا”، المختصة في الغدد الصماء والتغذية، فإن هناك أصنافا من الطعام لا ينبغي أكلها مع اللحم.

وقالت في تصريحاتها لوكالة “سبوتنيك”: “لا ينبغي أن توجد اللحوم ومنتجات الألبان في الوجبة نفسها”.

وأضافت: “الحقيقة هي أن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60 في المئة. وهذا مهم يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من فقر الدم”.

وأوصت بوشاروفا بتناول كوب من عصير الحمضيات مع اللحم، والأفضل الاكتفاء بالماء، وتجنب القهوة والشاي لأن البوليفينول الموجود في هذه المشروبات يعيق أيضا امتصاص الحديد.

في ذات السياق أكدت بأن اللحوم أقل قابلية للهضم مع الأطعمة النشوية: الخبز، البطاطس، الذرة، المعكرونة.

وأشارت إلى أن هذا مزيج مقبول، ولكن يجب تجنبه من قبل أولئك الذين يميلون إلى زيادة الوزن. من الأفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن، أكل اللحوم بالأعشاب والخضروات “.

ومختصر الحديث هو تجنب مزج:

1- اللحم والدجاج

تحتوي اللحوم على نسبةٍ عالية من البروتين، كما هو حال الدجاج أيضًا. لكن المعدة تقوم بمجهودٍ كبيرٍ لهضم البروتينات الحيوانية مقارنةً بالأطعمة الأخرى، لذلك لا يجب أبدًا مزجها مع بعضها. ينتبطق ذلك أيضًا على مزج الأسماك مع اللحوم أو الدجاج.

2- اللحم والبطاطا

ترافق البرغر في الغالب البطاطا المقلية، بل إنها أصبحت جزءً مهمًا منه، لكنّ البروتينات الموجودة في اللحم لا تتماشى مع النشويات الموجودة في البطاطا.

لا تستطيع المعدة هضم نشويات البطاطا مع البروتينات، فتختار هضم واحدة قبل الثانية. يؤدي ذلك إلى الشعور بالتخمة وحدوث مشاكل في الهضم.

3- اللحم والحليب

إذا كنت تستخدمين اللحم في طبخةٍ معيّنة، احرصي على استخدام صلصة خالية من الكريمة. يحتوي الحليب على بعض أنواع الدهون التي لا تتماشى مع بروتينات اللحم. يسبب هذا الثنائي الغثيان والتوعك طوال النهار.