هذه تفاصيل بطاقة الطالب الموحدة متعددة الخدمات (فيديو)

ممثل وزارة التعليم العالي يكشف..

كشف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي، عن اعتماد بطاقة طالب موحدة متعددة الخدمات لفائدة الطلبة الجامعيين بدايةً من الدخول الجامعي المقبل.

وصرّح ممثل وزارة التعليم العالي لقناة “الشروق نيوز”: “ستدخل هذه السنة بطاقة الطالب متعدد الخدمات موحدة برقم تعريفي وطنيا لكل الطلبة”.

وأضاف داودي قائلا: “هذه البطاقة الإلكترونية تعتمد على تكنولوجيا RFID، حيث تمكن الطلبة من الدخول والولوج إلى مختلف المنشآت والمؤسسات والمرافق البيداغوجية”.

وتابع المسؤول ذاته: “ستمكن البطاقة الجديدة للطلبة الاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية من نقل وإيواء وإطعام، حيث تمكنه من الولوج إلى الإقامة بطريقة سلسة وآمنة”.

وواصل ممثل الوزارة: “هذه السنة ستكون لكل طالب تذكرة إلكترونية تسلم له عند ولوجه إلى المطعم الجامعي، سواءً كان المطعم مدرجًا أو المطاعم المركزية”.